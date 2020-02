Europa må ta felles grep mot den kinesiske sytingen

LEDER: Kinas trakassering og trusselbruk mot vestlige medier bør føre til en internasjonal, samlet protestbølge mot verdens største diktatur.

Fornærmende? Jyllands-Postens tegning av det kinesiske flagget forrige uke. Foto: NTB scanpix

Det gjøres ikke et eneste forsøk på å skjule taktikken, nemlig å gjøre ethvert lands myndigheter ansvarlige for enhver tenkelig fornærmelse mot Kina. Og landet har en helt egen evne til å bli fornærmet.

Forrige uke var det en tilsynelatende uskyldig satiretegning i den danske avisen Jyllands-Posten som utløste reaksjoner. I en tegning av det kinesiske flagget var de fem stjernene byttet ut med virusfigurer, trolig for å vise sympati med kineserne som er rammet så hardt av koronaviruset.

Den kinesiske ambassaden i København så det på en annen måte. Den svarte nesten umiddelbart med en pressemelding som både fastslo at tegningen var en fornærmelse mot Kina og at den hadde «såret følelsene til det kinesiske folk». Det ble krevd en uforbeholden, offentlig unnskyldning fra avisen. Den er heldigvis ikke kommet.

I tillegg har den danske statsministeren, Mette Frederiksen, kommentert kinesernes reaksjon med tre ord: «Danmark har ytringsfrihet». Hun har dermed reagert ganske likt sin svenske kollega Stefan Löfven, som stadig utfordres av kinesiske myndigheter til å ta avstand fra kinakritiske ytringer og handlinger i landet.

Kinesernes syting mot svenskenes praktisering av ytringsfriheten, er først og fremst pinlig, men det er også veldig alvorlig at et så stort og mektig land viser vilje til maktbruk mot at menneskerettighetene praktiseres.

Saken er så alvorlig og tilspisset at en samlet svensk mediebransje i slutten av forrige uke rettet en henstilling til Sveriges regjering om å alliere seg med EU for å vise en enda kraftigere front mot kinesernes forsøk på å påvirke pressefriheten.

Sverige har verdens eldste trykkefrihetslov, samtidig som bransjen det siste året har sett en rekke eksempler på at landet, anført av ambassaden i Stockholm, prøver å undergrave ytringsfriheten med «falske påstander og trusler». Utgiverorganisasjonen skriver videre at publiseringer blir kritisert, medieselskap blir anklaget for å være partiske, enkeltjournalister utpekes og at visumsøknader treneres. Svenskene reagerer også på at kineserne har kalt praktiseringen av trykkefrihetsloven som «medietyranni» og at de også har truet den svenske regjeringen med at dette kan «få konsekvenser».

Det er lett å være enig i alt som er sagt og skrevet om Kinas metoder. Selvsagt er det viktig at vestlige myndigheter står opp mot det kinesiske presset, men byrden kan bli tung i lengden. Vi støtter derfor oppfordringen og om å gjøre felles innsats sammen med EU, ja hele Europa bør ta grep mot den kinesiske sytingen. For den må stoppe nå.

