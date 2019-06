Drikkevannsberedskapen er for dårlig

Det tar tid før politi, mattilsyn og kommunale myndigheter kommer til bunns i smittemarerittet på Askøy i Hordaland. Det meste tyder likevel på at de fleste tilfellene der folk er tatt under behandling for omgangssyke, har sammenheng med funnene av E. coli-bakterier med sykdomsframkallende egenskaper.

Mandag var totalt 55 mennesker lagt inn på sykehus som følge av tarmbakterieutbruddet. I tillegg kommer de som har nøyd seg med å oppsøke lege eller legevakt og de som er blitt dårlige, men har klart seg uten hjelp.

Saken har konsekvenser langt utover Askøy. Dette handler om innbyggernes grunnleggende trygghet. Alle trenger vann. Alle trenger vann hver dag. Opprullingen av saken har avdekket at det er svakheter ved drikkevannskontrollen flere steder i landet.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) opplyser til avisen VG at det totale vedlikeholdsetterslepet på landets forsyningsanlegg er estimert til 220 milliarder kroner. Det er store variasjoner mellom kommunene og gjennomsnittskarakteren på vannforsyningsanleggene er 3, på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny), og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.

I tillegg til mangelfunn rensing, er gamle rør en hovedkilde til dårlig vann. Med dagens tempo vil det ta 150 år å bytte ut vannrørene, mener RIF. Endelig er det dokumentert at en million nordmenn mangler alternative vannkilder, dersom hovedkilden ikke kan brukes. Dette viser en sårbarhet overfor både klimaendringer og økt risikobilde. Siden dette er en helt essensiell tjeneste, er selvsagt dette altfor dårlig.

I Norge blir drikkevannet nå utsatt for temmelig grundig behandling før det slippes gjennom rørene og inn i husholdningene, men selv der det er moderne renseanlegg, er kvaliteten på rørene så som så. Stavanger er blant de kommunene som sliter med etterslep her.

Vi skulle tro at et land med så uberørt natur, med så mye friskt fjellvann, hadde bedre kontroll på drikkevannet enn det viser seg at vi har. Hendelsene på Askøy bør være en vekker for alle landets kommuner.

De aller fleste i distriktet får drikkevannet fra dette vatnet i Gjesdal