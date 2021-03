Deler av idretten legges i grus

AFTENBLADET MENER: Situasjonsforståelsen er fortsatt sterkt sprikende når det gjelder om idretten skal få komme i gang igjen i Norge.

Fortsatt lang avstand mellom idrettspresident Berit Kjøll (t.v.) og stasminister Erna Solberg. Idrettsminister Abid Raja til høyre. Foto: Berit Roald, NTB

Idrettens egne organer begynner nok å føle på utmattelsen etter å ha dokumentert både gode smittevernregler, rutiner for å håndtere påvist smitte og grundige undersøkelser rundt smittefare på idrettsarrangementer, uten at dette har ført til annet enn ytterligere innskjerpinger.

Der idretten mener de kan være en del av løsningen på smittesituasjonen, mener myndighetene åpenbart at dette fortsatt er en del av problemet

Håpet om lempinger foran onsdagens møte mellom regjeringen og idrettstoppene, førte ikke til noe. Det er fortsatt et hav mellom partene før de når et mål om å forstå og håndtere situasjonen likt.

Statsminister Erna Solberg (H) snakket om at det er en «bakketopp» der framme, mens kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) ville «gjøre vurderinger i løpet av de neste ukene». Det er seint for toppidretten og det er seint for breddeidretten.

Toppserien for kvinner har allerede utsatt seriestarten og for hver dag som går, kommer seriestarten i Eliteserien for herrer 5. april i fare. Håndball, ishockey og volleyball er idretter som allerede er hardt rammet av kampforbudet. Et forbud som savner sidestykke sammenlignet med andre land.

Eliteidretten bidrar til sysselsetting av mange tusen mennesker. Idretten justerte ned tallet på definerte toppidrettsutøvere fra over 10 000 til 3810 i går, for å være imøtekommende og bidra til en løsning. Dette er det antall personer som i hovedsak livnærer seg av idretten.

Selv om det ikke handler om levebrødet, er situasjonen også dramatisk for breddeidretten, som har store restriksjoner på treningsmulighetene og ikke får spilt kamper. Riska rakk å slå ut Randaberg i første kvalifiseringsrunde i fotball-NM i fjor, men seriespill for voksne har ikke skjedd siden 2019. Barn og unge får fortsatt bare spille mot lag fra egen kommune, noe som berører småkommuner som Randaberg sterkt, fordi de ikke har flere klubber som kan møte hverandre.

Dette er i ferd med å utvikle seg til et folkehelseproblem. Det er fortsatt mulig å forstå myndighetenes behov for å ta hensyn til helheten og foreta alle åpninger gradvis, men det er skuffende at det bare er blanke ark, ingen tidsplan og svært liten forståelse for at deler av engasjementet rundt idrettsbevegelsen sakte men sikkert legges i grus.