Å kalle det nye stor-fylket for Vestlandet, er en dårlig start for videre samarbeid med naboene i sør og nord.

Da utvalgte politikere fra Stavanger og Sandnes for noen år siden satt sammen for å utarbeide prinsippdokument for framtidig kommunesammenslåing - som det aldri ble noe av - var navn på en eventuell storkommune det som for alvor fikk opp temperaturen i diskusjonene.

Alle som har fulgt litt med i debattene om kommunesammenslåing, har fått med seg at forslag om nye navn provoserer, ja til og med ødelegger for fruktbart samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Derfor er det overraskende at fylkespolitikerne i Hordaland og Sogn og Fjordane åpenbart ikke har tatt lærdom av konfliktene på kommunenivå. Fredag vedtok de to fylkeskommunene, som skal slå seg sammen, at navnet på den nye regionen skal være Vestlandet. Forutsetningen er at navnet godkjennes av Stortinget.

Når fylkesordfører i Sogn og Fjordane Jenny Følling blir konfrontert med at navnet strider med det som geografisk regnes som Vestlandet, og at halvparten av vestlendingene faktisk bor i Rogaland og Møre og Romsdal, svarer Følling at det er stort politisk flertall for å kalle fylket for Vestlandet, og videre: «Vi bor på det sentrale Vestlandet.»

Fylkesordfører i Hordaland går lenger, og mener rogalendinger og folk i Møre og Romsdal kan takke seg selv, siden fylkene valgte å fortsette som før.

I begge nabofylkene høster navneforslaget krass kritikk. Arrogant, frekt og helt på tryne, er dommen fra enkelte rogalandspolitikere.

Rogaland skal bestå som eget fylket ennå lenge, men vi antar at den nye fylkeskommunen Vestlandet har som mål at både Møre og Romsdal og Rogaland en dag slutter seg til den vestlandske stor-regionen.

Geir Søndeland

Dersom fylkespolitikerne i sin iver kom til å tro at navnet Vestlandet skal bidra til å få fart i nettopp etableringen av en enda større vestlandsregion, har de imidlertid blitt forledet.

Forrige ukes Vestlands-vedtak fra Gulen, der fylkespolitikerne fra Sogn og Fjordane og Hordaland møttes for felles fylkesting, virker heller motsatt, og oppfattes som et kupp både i Rogaland og Møre og Romsdal. Også Språkrådet er kritisk til det nye navnet.

Vi regner med at den nye regionen på Vestlandet ønsker både å videreføre og utvide samarbeidet med Rogaland i sør og Møre og Romsdal i nord. Nye veier og tunneler gjør avstanden mellom Stavanger og Bergen stadig kortere, og mulighetene for utstrakt samarbeid stadig bedre.

Derfor er et navn som hisser opp stemningen en dårlig start for den ferske regionen. Vi er mange som kaller oss vestlendinger, og vi er mange som skal fortsette med det.