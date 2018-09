Fastlegene trenger beskyttelse

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001, og har i det store og hele vært en suksess. Det var og er bra at den enkelte innbygger kan forholde seg til en selvvalgt lege. Det er kommunenes ansvar å sørge for nødvendig helsehjelp til sine innbyggere, ved å legge til rette for at det er et tilstrekkelig antall fastleger tilgjengelig.

Bekymringsfullt

Men mye tyder på at det har oppstått et underskudd på fastleger. Årsaken til dette er sammensatt. For det første utdannes det ikke nok leger. For det andre er det ikke mange nok leger som ønsker å jobbe som fastlege. Og for det tredje har arbeidsmengden til fastlegene økt. Summen av alt dette er bekymringsfull.

Det er et mål for Regjeringen å utdanne flere leger. Helseminister Bent Høie (H) har flere ganger understreket at det blir bevilget mer penger til legeutdanningene, slik at de kan ta inn flere studenter. Men det tar mange år å utdanne seg til lege. Og dessuten er det jo en frivillig sak å bli fastlege. Mange medisinere velger andre jobber.

Overarbeidet

Derfor vil det, uansett hvor mange som i disse dager starter på medisinutdannelsen, ta tid før pasientene merker noe til satsningen. Mange pasienter opplever lang ventetid for å slippe til hos fastlegen. Og mange fastleger opplever seg fullstendig overarbeidet. Hva må gjøres i mellomtiden?

Peter Christersson, som er fastlege i Stavanger og også leder i Allmennlegeforeningen i Rogaland, viser til sin egen arbeidshverdag for å illustrere problemet. Han arbeider nå 55,6 timer per uke. En normalarbeidsuke er på 37,5 timer.

Få bort byråkrati

Ifølge Christersson har flere fastleger i den siste tiden valgt å slutte, fordi de mener de ikke klarer å håndtere jobben.

Samhandlingsreformen fra 1.januar 2012 har gitt kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus.

I praksis betyr dette blant annet at de kommunale fastlegene får mye mer å gjøre. Fraværsregelen i videregående skoler har også gjort ellers friske ungdommer til gjengangere på legekontorene.

LES INTERVJUET MED PETER CHRISTERSSON HER:

Fastleger slutter på grunn av hardt arbeidspress