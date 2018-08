Leder: Frp har mistet sin viktigste statsråd

På et halvt år har begge partiets nestledere trådt ut av regjering, i tillegg til grunnplanets helt Sylvi Listhaug og oljebransjens store beskytter, Terje Søviknes. Tidligere har Anders Anundsen, Robert Ericsson, Tord Lien, Solveig Horne og Per-Willy Amundsen forsvunnet på rekke og rad. Det er faktisk bare Siv Jensen igjen av de originale medlemmene fra 2013.

Det er all mulig grunn til å ha respekt for avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens valg. Han velger familieliv og konas karriere og setter sitt politiske liv «på vent», som han skriver i sin egen blogg.

Solvik-Olsens fratreden er det mange som vil beklage, på tvers av partilinjene. Han er en moderat Frp-er, i noen sammenhenger en utypisk Frp-er. Han er blitt en folkehelt i mange deler av landet, fordi han har dokumentert en stor gjennomføringsevne når det gjelder store samferdselsprosjekter. Han har også fått økt bevilgningene betydelig, og han har klart seg i spagaten mellom å være mot bompenger og å være den statsråden som har iverksatt flest bompengeprosjekter gjennom tidene. Når Solvik-Olsen flytter til USA, mister Frp sin viktigste statsråd.

Da Erna Solberg (H) dannet sin regjering i 2013, var det med fire rogalendinger om bord. Nå er Thorhild Widvey, Solveig Horne og Solvik-Olsen ute, mens Bent Høie (H) helst vil bli fylkesmann. Iselin Nybø (V) er kommet inn i år, men Rogalands innflytelse i rikspolitikken svekkes når så profilerte politikere vil ut. Høie og Solvik-Olsen er også nestledere i sine respektive partier og også hatt betydelig påvirkningskraft gjennom disse kanalene.

Regjeringen blir i utgangspunktet svekket når de to meget profilerte vestlandspolitikerne Søviknes og Solvik-Olsen går ut. Samtidig er det drevne folk som kommer inn. Jon Georg Dale går fra landbruk til samferdsel, med en rykende fersk avtale om krisepakke for bøndene på samvittigheten. Bård Hoksrud er en meget dyktig og erfaren realpolitiker, selv om hans landbrukspolitiske bravader er lite kjent.

Kjell-Børge Freiberg var fram til torsdag formiddag helt ukjent for de fleste, men har erfaring både fra regjeringsapparatet og Stortinget. Som Søviknes elsker han oljebransjen, som kan være trygg på at det her ikke blir noe linjeskifte.