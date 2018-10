«Overkjørt av offentlige instanser»

Tolga kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, med rundt 1600 innbyggere.

Forrige helg skrev VG om de tre brødrene Magnus, Lars Peder og Arvid Holøyen fra den lille kommunen, som i 2013 alle fikk diagnosen psykisk utvikling uten at de visste om det.

I 2016 ble de tre brødrene satt under vergemål. De mistet dermed retten til å styre sin egen økonomi.

VG har avslørt at diagnosen som var brukt som begrunnelse, ikke stemte. Kommunelegen som satt diagnosen hadde aldri møtt de tre brødrene. Et vergemål krever samtykke. Ingen av de tre ble spurt.

Ingen unnskyldning

Saken har fått mye oppmerksomhet denne uken. Blant annet gjennom Debatten på NRK 1 torsdag kveld.

I forkant av TV-sendingen hadde den yngste broren, Magnus, fått en beklagelse fra statsminister Erna Solberg. Og i Debatten fikk han også en unnskyldning fra helseminister Bent Høie.

Høie beskrev saken som «veldig alvorlig». Han sa det handler om at flere myndigheter har tatt beslutninger som har fått store konsekvenser for brødrenes liv. Og at det allerede er tydelige konklusjoner på at det har skjedd et lovbrudd.

Likevel fikk Magnus Holøyen ingen beklagelse fra ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug.

I stedet beklaget hun hvis guttene opplevde det som om kommunen ikke ville dem vel. Men sa at hun ikke kunne be om unnskyldning før hun visste hva hun skulle be om unnskyldning for.

Ikke innsyn

Fylkesmannen opphevet torsdag ettermiddag Magnus’ vergemål. Brødrene Arvid og Lars Peder fikk opphevet sine vergemål tidligere i år. Både Magnus og Lars Peder har i senere tid vært gjennom utredninger som viser at de ikke er psykisk utviklingshemmede.

Brødrene har ikke fått innsyn i sine egne saker. Det har også vært vanskelig for VG å få svar på grunnlaget for å registrere brødrene som psykisk utviklingshemmede, både fra kommunen og Fylkesmannen.

Mye tyder på at det var kommunens økonomiske behov som lå til grunn for diagnosene.

Overkjørt

I Tolga kommune har det skjedd en rekke ting som aldri skulle skjedd.

Det viser at også i Norge kan den lille mannen lett tape mot et stort apparat. Og at dette apparatet kan bli misbrukt.

At VG avslører dette er bra. Det viser hvor viktige mediene er, og hvor samfunnsoppdraget ligger.

Men det er ikke sånn systemet skal fungere. Her har tre brødre blitt overkjørt av flere offentlige instanser, som tilsynelatende prøver å skjule sine hensikter.

At dette kan skje, er et tydelig tegn på at brudd på menneskerettighetene skjer, også i Norge.