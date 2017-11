Kristoffer Joner er på banen igjen. Og igjen samarbeider skuespilleren og lokalpolitikeren for Ap med NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, og reklamebyrået Anorak. Han gjorde det samme i fjor, omtrent på denne tiden. Også da protesterte han mot norsk asylpolitikk. Men den gangen var ikke samarbeidet åpenbart - for de fleste av oss framstod utspillet som Joners alene.

Denne gangen har de lært - vis kortene, så alle ser hvem du jobber med og for.

Aksjonen i år kommer i form av små videosnutter på Facebook der Joner og flere kjente artister holder en bursdagstale på en enslig, afghansk asylsøkers 18-årsdag, som en hilsen på vei ut av landet. Pia Tjelta gjør det, rapperen Lars Vaular, komikerne Lisa Tønne og Sigrid Bonde Tusvik, samt tidligere Ap-statsråd Bjørn Tore Godal og Høyre-politikerne Kai Eide og Jens Johan Hjort.

Lett å leve med

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kaller stuntet navlebeskuende, og mener Joner bare ser enkeltmenneskene som er i Norge, mens hun selv er opptatt av å spare penger på dette i Norge, for å kunne bruke mer på de 65 millionene som er på flukt andre steder.

Nå kunne Listhaug snart holde seg for god til å forenkle eget budskap i slike vendinger - alle vet at noen flyktninger må ut av nærområdene for å få hjelp, det er ikke så enkelt som at hvis vi hjelper færre her, kan vi hjelpe flere der.

Men hun slår også tørt fast at vi visst må lære oss å leve med at Joner dukker opp i tospann med kommunikasjonsbransjen.

Det siste er lett å leve med. At motstand mot regjeringens politikk - uavhengig av hva denne er - kommer til uttrykk på nye måter og i nyere kanaler, er bra. Politikerne får selv hjelp av kommunikasjonsmedarbeidere og rådgivere, blant dem selvsagt også Listhaug.

Helt greit mottrekk

Ingen ønsker et samfunn der alle ytringer er striglet og polert av profesjonelle kommunikasjonsbyråer, og der ingen slipper gjennom med mindre man kan koste på seg slik hjelp.

Men at kjente mennesker med kjente ansikter åpent bruker de virkemidlene de behersker best, og søker like profesjonell hjelp som politikerne selv, er virkelig et helt greit mottrekk mot regjerende makt.

Tilløp til politiske protester fra kunstnere, innenfor deres eget uttrykk, er nesten til å bli glad av.

Men uenige med dem kan man være, også om man er statsråd. Det er demokrati i praksis.