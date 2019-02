Aftenbladet mener: Ja til studenter i sentrum!

Påtroppende rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, er en person som evner å tenke nytt. Denne egenskapen kan bli svært verdifull for universitetet, men også for regionen. Det var derfor gledelig, om ikke fullstendig overraskende, at Mohn åpner opp for at deler av UiS kan finne seg nye lokaler i gamle Stavanger sykehus, i bygget som i dag disponeres av Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen på sin side har lenge signalisert at den kan være interessert i å flytte til andre lokaler.

Byens hjerte

Eckhoffhøyden, som utgjøres av Rogaland Teater, Stavanger Museum (MUST) , sykehusbygget og parkanlegget rundt, er blant de helt sentrale elementene i sentrum av Stavanger. Siktlinjen mellom Domkirken/Stavanger katedralskole og Eckhoffhøyden er den sentrale aksen i byrommet. Det er av stor betydning at dette området utvikles på en måte som både bevarer de unike arkitektoniske og landskapsmessige kvalitetene og samtidig gjør det mulig å tenke nytt.

Arkivfoto

Teateret har behov for mer plass dersom det skal bli liggende der det er i dag. Museumsbygget vil få et voldsomt løft dersom den brutale og malplasserte paviljongen ut mot Muségaten blir fjernet. Da må det kanskje bygges noe nytt et annet sted på området. Og ikke minst vil det bli en berikelse for miljøet både på Eckhoffhøyden og i Stavanger sentrum dersom hundrevis av studenter og ansatte får sykehusbygget som nytt hjem.

Eckhoffs høyde

Vi bruker helt bevisst betegnelsen Eckhoffhøyden. Området har hatt mange tilnavn, ikke minst det både malplasserte og unødig pretensiøse "Akropolis". I gamle dager var det også mange som kalte det Skjævelandsstykket, etter den opprinnelige grunneieren. Vi slår følge med forfatter Tore Renberg, som i flere kronikker og offentlige debatter har tatt til orde for å hedre arkitekten Hartvig Sverdrup Eckhoff, som sto bak samtlige av de opprinnelige bygningene. Det er en god idé.

Ved å lokalisere deler av UiS til sentrum vil universitetet ta plass i bybildet på en helt annen måte enn hva som er tilfelle i dag. Det vil være en berikelse på mange måter. Man trenger ikke se lengre enn til Bergen for å skjønne verdien. Kollektivtilbudet til Eckhoffhøyden er selvsagt det aller beste, med både jernbanen og Bystasjonen et steinkast unna.

Vi oppfordrer alle involverte til å sette handling etter ord.

Les Tore Renbergs kronikk her: