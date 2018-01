Frykten for gode tider

Oljeprisen er på vei opp, og ligger nå rundt 70 dollar per fat.

Hvis oljeprisen stabiliserer seg på dette nivået, eller bare fortsetter å stige slik den gjorde i årevis fram til kollapsen i 2014/2015, vil aktiviteten på norsk sokkel skyte fart på ny. Prosjekter som er lagt bort på grunn av manglende lønnsomhet kan hentes fram igjen, interessen for å lete etter nye ressurser vil stige. Og ikke minst: Mange selskaper vil begynne å ansette folk igjen, slik blant andre Aker Solutions gjør i disse dager.

De som ønsker en styrt avvikling av norsk olje og gass vil ikke like at aktiviteten øker. Statoils sjef for norsk sokkel er ikke blant disse, må vi tro. Men Arne Sigve Nylund er likevel bekymret.

Grunnen til Nylunds bekymring er faren for at oljebransjen skal gjenta feilene fra den forrige oppgangsperioden, altså at de gode tidene bidrar til at kostnadsnivået igjen stiger. Lærdommen fra forrige gang er nemlig at lønnskarusellen, høyere priser hos underleverandørene og klokkertro på at prisene ville fortsette å stige, gjorde at krisen ble desto mer alvorlig da markedet snudde.

Statoildirektør advarer mot farene ved høyere oljepris

Vi skjønner godt hvorfor Nylund sier det han sier. De siste tre årene har vært fryktelige for oljebransjen. Det er svært krevende å lede virksomheter gjennom slike tider. Nylund, som er sjefen til rundt 9000 ansatte i Statoil, har utvilsomt sett hvilke belastninger store kostnadsreduksjoner og nedbemanninger påfører de ansatte og lederne deres.

Men det er viktig å huske på at fallet i oljeprisen og den påfølgende nedturen kom etter en av de beste periodene i bransjens historie. Lønnsomheten var høy, titusener hadde jobb. Bidraget til statskassen og til brutto nasjonalprodukt var enormt. Oljefondet la på seg til glede for neste generasjon.

Dersom oljeprisen fortsetter oppover, og bedriftene igjen begynner å konkurrere med hverandre om arbeidskraften, vil lønningene stige igjen. Det samme vil skje hos underleverandørene dersom kapasiteten begynner å bli presset. Prisene på varer og tjenester vil stige.

Medisinen mot en slik inflasjon, mener Nylund, er å holde fast på de mange kostnadsreduserende tiltakene som ble satt i verk i kriseårene. Det er sikkert sant og rett. Men det er også all grunn til å glede seg over at flere får jobb. Arbeidet og inntektene det skaper er det viktigste med oljeeventyret.