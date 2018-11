LEDER: Nettvett for politikere

På onsdag annonserte Sandnes-ordfører Stanley Wirak at han vil droppe sosiale medier. Uttalelsen kom etter at han la ut et innlegg på Facebook fredag kveld, der han kritiserte idrettslederne i kommunen for å si nei til ishall og nysatsing for barn og unge.

Kommentarene under innlegget tydet på at mange oppfattet at Wirak stilte et ultimatum - ishall eller ingenting.

Wirak skrev blant annet:«Jeg gremmes». Da en innbygger etterlyste flerbrukshall i Skaarlia, svarte Wirak: «Kommer så snart som mulig. Ikke grin før du kjenner vondt!»

Etter en stund valgte ordføreren å slette innlegget.

Wirak mente kommentarene tok feil vending, men at han ikke hadde noe ansvar selv for at debatten gikk i den retningen den gikk.

«Mossige lyver»

Også i Stavanger har et innlegg på Facebook skapt bruduljer denne uken.

Det begynte på lørdag, da Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen la ut et bilde av sin kollega i bystyret, Ap-politiker Dag Mossige med overskriften «Mossige lyver».

Nilsen lovet at han skulle starte en serie der han skulle finne ut av hva Mossige lyver om, og at det blir «store premier hver uke til vinneren».

Bakgrunnen for Facebook-innlegget var, ifølge Nilsen, at Mossige i et intervju med Rogalands Avis skal ha sagt at Nilsen visste om bompengedemonstrantenes ulovlige aksjon under bystyremøtet 29. oktober.

Også dette innlegget ble slettet fra Facebook. Men Nilsen, sammen med Mossige, er nå innkalt på teppet til ordfører Christine Sagen Helgø.

Noe går galt

Noe går tydeligvis galt , særlig når enkelte godt voksne mannlige politikere skal prøve å ytre seg i sosiale medier.

Det virker som de tror at det å ytre seg i sosiale medier krever en annen og skarpere tone enn det er naturlig å bruke i et åpent møte, eller ansikt til ansikt.

Ap-politiker i Sandnes Arne Buchholdt Espedal formulerte det kanskje best da han sa til Aftenbladet at tidligere hadde politikere mer tid til å tenke seg om før de sa noe, og at de nå er kjappere i avtrekkeren.

Men selv om vi får nyheter hele tiden nå, er det lov å tenke seg om også før man legger ut noe på sosiale medier. Og det er viktig å huske på at det man skriver i slike medier, er en like offentlig ytring som om man snakket på et kommunestyremøte. Det er det ganske mange som ikke har fått med seg.

Når politikere, som egentlig skal være et forbilde for mange, ytrer seg på denne måten er de ikke lenger forbilder, men ekstremt dårlige eksempler.