Klimaplan som valgkamp

Det virker som om partiene er mer opptatt av å drive valgkamp enn å komme til en bred enighet. Vidar Ruud / NTB

AFTENBLADET MENER: Det er synd at klimaplanen ble lagt fram i et valgår, der målet for partiene er å markere seg og tekkes velgere i stedet for å bli enige om et forlik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden