USA må gå videre

AFTENBLADET MENER: Demokratene i USA bør følge eksempelet til president Joe Biden og legge bak seg riksretten mot Donald Trump så fort som mulig.

Voldelige ekstremister som støtter eks-president Trump inne i kongressbygningen 6. januar. Flere mennesker mistet livet i angrepet, som ble igangsatt av Trump personlig. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Publisert: Nå nettopp

Det var aldri noen realistisk mulighet for å få tilstrekkelig mange republikanske senatorer med på å dømme eks-president Donald Trump for å ha oppildnet pøbelen i Washington til å storme kongressbygningen den sjette januar.

Et stort flertall av republikanerne har dermed bekreftet det Trump selv sa i 2016: Han kunne trolig ha skutt noen på åpen gate uten å miste støtten fra sine tilhengere. For det er ikke tvil om Trumps skyld i denne saken. Han er skyldig i forsøk på å undergrave demokratiet, og han er direkte ansvarlig for å ha skapt opptøyene som kostet flere mennesker livet.

Når det likevel er grunn til å stille spørsmål ved klokskapen i den politiske straffeprosessen mot Trump, skyldes det først og fremst at de fleste visste på forhånd hvordan saken ville ende. I en tid hvor oppgavene står i kø for den lovgivende forsamlingen, var det da fornuftig bruk av Senatets tid å gjennomføre saken?

Svaret på spørsmålet er trolig ja. Trumps forbrytelser mot den Grunnloven han har sverget på å beskytte, har vært så grove at det er viktig for ettertiden å stille ham til ansvar. Han er den eneste president i USAs historie som har fått to riksrettssaker på nakken. Og han er den minst egnede personen noensinne til å bekle verdens mektigste stilling. Trump er en evigvarende skamplett for landet som er verdens viktigste demokrati.

Men like viktig er det at USA klarer å legge Trump bak seg. Landet er midt i en katastrofal pandemi, og med en økonomi som vil trenge tusenvis av milliarder dollar i statlige tilskudd for å kunne komme på fote igjen. Senatet er delt på midten, noe som gir visepresident Kamala Harris makten til å avgjøre med sin dobbeltstemme. (Visepresidenten er president i Senatet).

Skal USA kunne redde økonomien og samtidig ta fatt på de formidable utenrikspolitiske problemene som er skapt i løpet av fire år med kaos og kunnskapsløshet, trenger president Joe Biden samarbeid på tvers av partigrensene.

Et slikt samarbeid vil ikke være mulig så lenge Demokratene benytter enhver anledning til å mase om feige Republikanere som ikke ville dømme Trump.

Også for Norge, både som energinasjon, Nato-medlem og assosiert EU-medlem, er det av stor betydning hva slags politisk klima som vil prege Washington de neste årene. Om to år er det valg til Kongressen, og da kan Biden miste det skjøre grepet han har. De første to årene av Bidens presidentperiode kan bli blant de viktigste to årene i moderne politisk historie.

