AFTENBLADET MENER: Det blir ikke demokrati av at hver enkelt gruppe skal kjempe for egne rettigheter. Vi må tåle andres innblanding også.

«Det finnes mange kamper å kjempe i verden, og de har til felles at de krever langvarig innsats av mange,» mener Aftenbladet. Bildet er fra en demonstrasjon i forbindelse med World Economic Forums møte i Davos i Sveits. Foto: Laurent Gillieron / TT NYHETSBYRÅN

Tidsskriftet Minerva rapporterte nylig en merkelig sak fra New Zealand. Merkelig, men samtidig aktuell og tidstypisk. En avdeling av «skolestreik for klimaet» i Auckland har besluttet å legge seg selv ned. De har kommet til at de er grunnleggende rasistiske. De har vært et «rasistisk og hvitt dominert rom». Og siden de mener klimaendringene vil ramme svarte og urbefolkningen hardest, finner de det nå dypt problematisk at de selv, som ikke tilhører noen av disse gruppene, har stått i bresjen for klimastreikene svenske Greta Thunberg startet i 2018.

De gjør det etter råd fra egne medlemmer av urfolk og fargede. I tillegg ber de om unnskyldning for traumet de mener å ha påført andre:

«Vi beklager også traumet forårsaket av vår langsomme handling for å ta ansvar. Vi erkjenner at denne unnskyldningen aldri kan være nok til å gjøre opp for våre handlinger i tillegg til år med systemisk og systematisk undertrykkelse, rasisme og taushet fra de som er mest berørt av klimaendringene. Denne unnskyldningen er bare et av trinnene våre for å ta ansvar for våre handlinger», skriver de på sin egen facebookside.

Hva svarte og urfolk selv mener om alt dette, vites ikke.

Med forbehold om at vi ikke kjenner til hvordan skolestreikene i Auckland har utartet seg - dette høres ganske spinnvilt ut. Det finnes mange kamper å kjempe i verden, og de har til felles at de krever langvarig innsats av mange. Når unge verden over stadig minner eldre generasjoner om at hva slags verden de skal arve, henger sammen med valgene vi gjør, er det en av dem.

Et samfunn betyr at vi finner sammen. Det gjør vi rett og slett ikke, hvis ingen kan kjempe også andres kamper. Hvis ingen blir trodd på at de er i stand til å sette seg inn i andres livsvilkår. Hvis tvilsom hvit historie skal handlingslamme nye generasjoner.

Vi lager heller ikke særlig gode fellesskap hvis ingen grupper har troverdighet i å kritisere andre. Irriterende nok er det ikke sikkert man alltid har rett, eller at kritikk reist av andre enn dine egne, i seg selv er feil og urimelig. Det skjer. Det skjer også at flertallet har rett, selv om det ikke er en naturlov.

Her hjemme uttalte MDGs leder Une Bastholm nettopp at «Men siden hun (Lan Marie Berg, red. anm.) ikke kan tas på gjennomføring, blir opposisjonen i Oslo bystyre stadig mer kreative. Mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner gjør det mulig.»

Det kan være. Men det kan også være at byråd Berg rett og slett hadde gjort feil. Det gjelder å ikke gå seg bort verken i egne eller andres motiver. Og aller minst i de motivene man tillegger andre.