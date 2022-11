Tåspissdans om statsbudsjettet

AFTENBLADET MENER: Mandag begynner regjeringen og SV forhandlingene om statsbudsjettet. Det er flere regjeringer siden handlingsrommet har vært så lite.

Audun Lysbakken (SV), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal prøve seg i øvelsen «ikke bruk mer penger».

I Solberg-regjeringenes tid, kunne hvert parti ennå få sitt, enten de var med i regjeringen eller støttepartier på Stortinget. Gjerne i form av enkelte hjertesaker, med ett partis tydelige signatur på. De ble løst ut med raus bruk av oljepenger. Litt flåsete kan man si at jo flere partier som var med, jo mer økte pengebruken.

Det går ikke lenger. Oljepengebruken skal ned, regjeringen legger i sitt forslag til statsbudsjett opp til å bruke 18,3 milliarder færre oljekroner enn i fjor. Man er redd for å sluse for mye penger inn igjen i norsk økonomi, det kan sette enda mer fart i prisstigningen, noe Norges Bank vil stå klar til å bremse, ved å sette opp styringsrenten.

Og i Norge har vi høy gjeld. For de fleste av oss er renten på boliglånet den utgiften som har aller mest å si for lommeboka hver måned. Her kan fort staten komme til å gi med den ene hånda, for så å klabbe til med den andre.

Sånn har i alle fall tenkningen vært. Og ingenting tyder på at denne regjeringen har tenkt å utfordre den sammenhengen.

Det betyr også at tiltak eller velferdsordninger som skal hjelpe de som sliter mest, ikke kan komme for mange av oss til gode, eller ikke være for rause. Da kommer først prisveksten og så Norges Bank og tar oss.

Fredag la forhandlingspartner SV fram sitt alternative statsbudsjett. De vil ikke bruke mer oljepenger enn regjeringen, men de vil ha høyere skattetrykk på de som tjener mer enn 800.000 kroner, og høyere formuesskatt.

Slik vil de dekke inn det de kaller en dyrtidspakke, som skal avhjelpe dem som sliter. Blant forslagene der ligger gratis halvdagsplass på SFO til andreklassingene, en liten økning i barnetrygden, lavere moms på mat, og en utvidelse av tannhelsereformen de sammen med regjeringen begynte på i fjor.

Dette er universelle ordninger. Det betyr at de er dyre, også om beløpene som ender opp hos hver husstand er ganske små. En økning i barnetrygden på 200 kroner måneden per barn, vil ikke gjøre en stor forskjell for de fleste av oss. Her burde man våge å tenke behovsprøvde penger, slik at de som trenger det mest, får god nok hjelp, ikke at alle får litt. Så får man heller gjøre det midlertidig, for det kan i vanlige tider være gode grunner til å ha noen universelle ordninger.

I tillegg til dyrtidspakken, er sterkere satsing på klima og natur viktig for SV, samt å få opp direktestøtten til humanitær bistand.

Kronene i årets budsjett kan uansett bare flyttes rundt på – skal noen få mer, må noen andre få mindre. Hvordan regjeringen og SV skal finne sammen i den tåspissdansen uten å tråkke utenfor rammene, kan bli interessant å se.

Det er en ny øvelse for norske politikere i vår generasjon.