Vi trenger folk

AFTENBLADET MENER: Støre-regjeringen prøver å ta bort politisk detaljstyring, rapportering og byråkrati. Det skal de ha takk for.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) fjerner tellekantsystemet i universiteter og høyskoler.

Regjeringen holder faktisk nokså stille på med en aldri så liten tillitsreform til lærere, forskere, og kanskje til og med helsepersonell. Kort fortalt prøver de å redusere detaljstyringen og rapporteringskravene, og overlate til de som er nærmest på elever og studenter og kanskje pasienter å se hva som er viktigst av det viktige.

Nå sist var det Ola Borten Moes tur til å prøve seg i den øvelsen når det gjelder høyere utdanning og forskning. De tar vekk mye av tellekantsystemet – også kjent som New Public Management. Det betyr blant annet at pengesekk og belønning ikke er så finfordelt fra staten, det blir i stedet samlet i en sekk – litt romslig sagt. Så kan universitetene selv bestemme.

Det har det vært ropt og ropt og ropt om i mange år. Nå kan alle som har ropt ta en bitte liten pause, og gjerne fylle den med bitte litt applaus for regjeringen.

Før mange helt sikkert roper igjen. For selvsagt betyr det at publisering og forskning som tidligere har fått krysse av for en belønning, nå ikke er like sikre på å få det.

Men det er bra, forsøk på å ta ned byråkrati, rapportering og detaljstyring er bra. Det er mye å gå på.

I tillegg gir Ola Borten Moe en marsjordre – for det er slett ikke sånn at det ikke er sterk politisk styring her, enten man liker det eller ikke.

Beskjeden er å utdanne nok helsepersonell, nok IT-folk og nok ingeniører. Vi må ta hys på eldrebølge og dra i land grønt skifte. Og vi kommer til å gå tomme for folk før vi går tomme for penger her i landet.

Det er kortere utdanninger, de regjeringen nå ber universitet og høyskoler få inn flere folk i. Her kan vi godt ta oss tid til å stoppe, og tenke over hvor tett knyttet universitetene skal bli til ren nyttetenkning.

Vi trenger selvsagt det som kalles grunnforskning også – de som holder på, og ikke vet hvor det ender. Det som kan bringe oss videre, eller ikke i det hele tatt. De som stiller kritiske spørsmål utenfor boksen. Til politikerne, til systemene våre, til det vi ikke lett får øye på. Det er utrolig viktig for et moderne, sivilisert samfunn.

Samtidig finnes det uten tvil en master-syke. Vi tror fort at alle utdanninger må være lange for å være gode, og at alle jobber krever veldig høy utdanning.

Sånn er det ikke. Vi har mye å gå på der også. Å få flere gode folk fortere ut i de sektorene som trenger det mest, truer ikke øyeblikkelig den frie tanke, som også universitetene skal la blomstre.

Vi trenger folk. Å prøve å vise mange av dem større tillit til at de kan tenke og ta ansvar selv, er en god ting.