FABIAN BIMMER / X02840

Sjølv om Venstre, partiet til den sitjande statsministeren Lars Løkke Rasmussen gjorde eit betre val enn Mette Frederiksens Socialdemokratiet, blir det likevel Frederiksen som blir statsminister. Det skuldast at dei viktigaste andre partia på venstresida til Frederiksen gjorde det svært bra, mens dei andre partia på Rasmussens høgreside gjekk på ein skikkeleg smell.

Dansk Folkeparti, kjende for sin EU- og innvandringskritiske politikk, er meir enn halvert. I følgje tal frå Aftenposten går dei tilbake fra 21,1 prosent til 8,7. Liberal Alliance, som sit i regjeringa til Rasmussen, går frå 7,5 til 2,3.

Frederiksen har på si side sett saman ein politikk for veljarar som fryktar høg innvandring, fryktar for velferd og arbeidarlønningar, og som samtidig vil ha handling i klimapolitikken. I innvandringspolitikken har ho dermed tatt partiet eit langt steg til høgre. Ho vil ha stopp i asylinnvandringa til Danmark, mottakssenter utanfor Europa, og tak på kor mange ikkje-vestlege innvandrarar Danmark skal ta i mot, og ho har sørga for å samla partiet bak seg i dette. I den økonomiske politikken lovar ho - nokså lite forpliktande - å gi slitarane lågare pensjonsalder. Slik har ho både klart å ta tilbake veljarar som har gått lenger til høgre, samtidig som det har gitt partia til venstre for henne auka oppslutning.

Frederiksen vil danna mindretalsregjering aleine, så ho kan samarbeida til høgre i innvandringspolitikken, og til venstre i den økonomiske politikken og klimapolitikken. Til venstre for henne har Socialistisk Folkeparti, Svs systerparti, dobla si oppslutning til 7, 7 prosent, og Radikale Venstre, tilsvarande vårt Venstre, har dobla til 8,6. Det er parti som vil ha ein meir liberal innvandringspolitikk og store tiltak på klimaområdet.

Spørsmålet blir korleis ho skal klara å balansera løftet om ein strengare innvandringspolitikk i forhandlingane med partia til venstre, som stiller med nyvunnen, dobla sjølvtillit. Så gjenstår det også å levera politikken i praksis.

Dansk Folkepartis leiar, Kristian Thulesen Dahl, forklarar deira nederlag med at dei nettopp ikkje har klart å innfri veljaranes forventningar.

Sikkert er det at sosialdemokratiske systerparti kjem til å følgja godt med på Mette Frederiksens prosjekt. Kan hennar miks gi ein truverdig, sosialdemokratisk politikk også på lang sikt?