Aftenbladet mener: Opprørende ungdomsvold

En far i Stavanger-distriktet delte i helgen en video som viser grov voldsbruk mot hans 22 år gamle sønn. I kjølvannet av delingen opplyser politiet at de mener å kjenne identiteten til han som utøvde volden.

Det er mange problematiske sider ved å dele slike videoer, uansett hvor gode hensikter man måtte ha. Men det er svært lett å sympatisere med faren som gjorde dette. Blind vold, som mye tyder på at dette er snakk om, er opprørende og livsfarlig. Det burde være en selvfølge at alle skulle kunne kjenne seg trygge på byen, uansett hvor man er eller hva klokka er, men slik er det dessverre ikke alltid.

Skremmende tendens

Særlig er unge menn i faresonen for å bli ofre for voldshendelser av denne typen, men også unge kvinner har i økende grad dukket opp i statistikken. Ikke bare som offer, men i enkelte tilfeller også som utøver.

Politiet i Stavanger og andre norske byer har over tid advart mot det de oppfatter som en økende aksept for voldsbruk blant unge helt ned på grunnskolenivå. Fenomenet er kjent både fra etnisk norske miljøer og fra miljøer med innvandrerbakgrunn. Internett brukes også, både til å avtale slåsskamper mellom individer eller gjenger, og til å spre filmer som viser voldsbruken.

Når politiet også rapporterer om en økning i beslag av kniver og slagvåpen, krever det ikke mye fantasi for å innse at volden noen ganger kan få dødelig utfall. Men også bruk av knyttnever og føtter kan fort få fatale konsekvenser, både for offer og gjerningsperson.

Holdninger

Politiet kan ikke alene forebygge denne bekymringsfulle tendensen. Foreldre og foresatte står som alltid i første linje når det gjelder å gi barn og unge rette holdninger. Skolen og vernetjenesten er selvsagt også av stor betydning. Volden som aldri blir utøvd, blir heller aldri en del av statistikken. Men det er hevet over tvil at rette holdninger kan være det som hindrer en tragedie der og da.

Når skaden ført har skjedd, er det derimot av stor betydning at politiet har ressurser, kunnskap og ryggdekning for å gripe inn på en troverdig og kraftfull måte. Konsekvensene av å utøve vold må være slik at de ikke bare hindrer gjentakelse, men har en preventiv effekt også for andre. Ingen skal måtte oppleve slikt.