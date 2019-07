Svak vurdering av NRK

Å drive med moderne, eksperimentell humor er vanskelig. Mye faller til bakken. Dette er en måte å utvikle slike konsepter på. NRK er langt framme på det med å eksperimentere, også på humorfronten. Redaksjonen bak det satiriske programmet Satiriks, er ett eksempel. Stadig strekker de strikken langt, noen ganger for langt og enkelte ganger burde ting ikke sluppet ut av laboratoriet i det hele tatt.

Et eksempel på det siste er animasjonsvideoen der en eldre jøde med stereotype trekk plages med at Scrabble-motspilleren bruker lang tid på sitt trekk. Så viser det seg at den eneste muligheten motspilleren hadde for å vinne spillet, var å legge ordet «jødesvin» på brettet. Et grusomt ord, som for øvrig ikke fins i norske ordbøker.

NRK fikk selvfølgelig mengder med kritikk , men NRK forsvarte seg. Og de tenkte og tenkte. Og de forsvarte seg. Og de tenkte mer. Helt fram til fredag morgen holdt de på, før de beklaget og avpubliserte videoen. Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen beklaget publiseringen overfor det jødiske miljøet i Norge. Han burde beklaget overfor alle.

Vi kan strekke oss langt for å forstå de unge opphavsmennene når de sier at de ikke har ment noe vondt med dette. Problemet er nettopp uvitenheten. Dette bekreftes når redaktør Halvorsen skriver at «ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over». Hjelpe oss.

Jødehets og antisemittisme er blitt et økende problem, også i Norge. Det har vært angrep mot Det mosaiske trossamfunn i Oslo. I osloskolene forteller jødiske elever at det er blitt vanskeligere enn for bare 10 og 20 år siden. Sterkere tendenser ser vi ikke minst i muslimske land og tidligere i måneden omtalte Aftenbladet en rapport som viser at 80 prosent av unge jøder betrakter antisemittisme som et problem.

Dette må vi ta tak i, om enn ikke nødvendigvis med loven i hånd. I juni hadde «18 samfunnsdebattanter» et opprop i Aftenposten der de krevde den såkalte rasismeparagrafen i straffeloven fjernet. Debatten ble aldri god, fordi forfatterne ikke hadde forstått bestemmelsens funksjon og hvordan den praktiseres. Å straffe slike usmakelige angrep er uansett neppe veien å gå.

Derimot er det ingen som har plikt til å publisere slike utspill, enten de er ment som humor eller noe annet. Det er her NRK bommet. De er også klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, men det er heller ikke sånn at dårlig journalistikk eller dårlige vurderinger nødvendigvis også er uetiske. Da står vi igjen med NRKs eget moral-tribunal, Kringkastingsrådet, som har mottatt hundrevis av klager. Uavhengig av deres konklusjon, er det iallfall mer kjeft i vente for NRK-sjefene.