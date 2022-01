En pandoras eske

AFTENBLADET MENER: Når Jehovas vitner nektes statsstøtte for sin eksklusjonspraksis, åpner myndighetene samtidig for en bredere debatt om ansvar og statsstøtte til trossamfunn.

Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021 etter en gjennomgang av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Denne uken besluttet Statsforvalteren i Oslo og Viken at trossamfunnet Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021 på grunn av sin eksklusjonspraksis.

De har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer.

Medlemmer har blitt nektet kontakt med utmeldte medlemmer. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2. Også mindreårige kan bli ekskludert. Dette faller inn under negativ sosial kontroll og bryter med barns rettigheter.

Det var Barne- og familiedepartementet som ba Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå trossamfunnets egne redegjørelser og publikasjoner.

Dette er selvsagt en viktig prinsipiell sak. Forhold som bryter med både barns rettigheter og trossamfunnsloven skal få konsekvenser.

Samtidig åpner en slik beslutning en pandoras eske knyttet til trossamfunn og statsstøtte.

Tilskuddet til trossamfunn er et beløp fastsatt i statsbudsjettet. Her er regelen sånn at alle trossamfunn som oppfyller kriteriene for et trossamfunn skal få like mye i tilskudd per medlem som Den norske kirke.

Det er i dag over 700 tros- og livssynssamfunn som får støtte fra staten.

Da sier det seg selv at det vil være andre trossamfunn enn Jehovas vitner som også bryter med trossamfunnsloven, barns rettigheter og menneskerettighetene.

Det har flere ganger blitt avdekket at en rekke trossamfunn, inkludert både muslimske og kristne menigheter, har regler for medlemmene som bryter med menneskerettighetene. Det har vært debattert før. Dette har det blitt forsøkt ryddet opp i, men det foregår fremdeles.

Pengestøtte fra staten betyr at det offentlige også har påtatt seg et ansvar for det som skjer i den enkelte menighet.

Dette har vært diskutert flere ganger tidligere. For hvem skal sjekke alle trossamfunnene i detalj, hvor mye penger skal settes av til dette? Skal det tillates unntak, og i tilfelle hvilke kriterier skal ligge til grunn for disse unntakene? Og er det i det hele tatt mulig for staten å gå grundig inn i alt som foregår bak lukkede dører i over 700 trossamfunn?

Gjennom å åpne denne pandoras eske, åpner derfor norske myndigheter for en ny diskusjon om statsstøtte og om religion skal ligge under det offentliges ansvar.