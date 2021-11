En alvorlig, ny utvikling

AFTENBLADET MENER: Det var riktig å gjenåpne samfunnet i høst. Men det betyr også at det raskt kan bli behov for tydeligere statlige regler i møtet med den nye varianten av viruset.

Helseminister Ingvild Kjerkhol, statsminister Jonas Gahr Støre og Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet under pressebriefingen tirsdag morgen.

I Ullensaker er det mistanke om at tre personer er smittet med Omikron-varianten. Omikron, som først ble identifisert av sørafrikanske forskere, vil sannsynligvis begynne å konkurrere med Delta-varianten. Den sterkeste av dem vil etter kort tid bli den dominerende.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at vaksinering er hovedstrategien for å møte denne siste utfordringen. Kommunene må være beredt til å sette 400.000 nye doser innen påske.

Det gjenstår riktignok å se hvor effektive dagens vaksiner er mot denne nye varianten, som er svært ulik Delta. Dette jobber forskere over hele verden nå med å finne ut av.

Vi er likevel helt enige i at så mange voksne som overhodet mulig må bli vaksinert, enten det er snakk om dem som enda ikke har fått første dose eller dem som har tatt to doser og vurderer å ta en tredje.

Men bør det også bli innført nye og mer inngripende nasjonale tiltak?

Det er lett å skjønne at ordførere og næringsdrivende ønsker dette. For nasjonale regler vil også kunne utløse økonomisk kompensasjon i et helt annet omfang til dem som rammes av tiltakene.

Påbud er mer effektive enn anbefalinger. Dette har blitt demonstrert tydelig i snart to år. Men samfunnet kan ikke forbli i en mer eller mindre permanent unntakstilstand. Det var riktig å gjenåpne samfunnet i høst, gitt den smittesituasjonen og den vaksinasjonsgraden vi hadde på det tidspunktet.

Omikron-varianten har potensial til å endre dette bildet, men det vet vi rett og slett ikke ennå. Hvis Omikron viser seg å være farligere for eldre og syke, og hvis vaksinene har dårligere effekt, vil nye og strenge tiltak bli nødvendige. I mellomtiden har den enkelte et ansvar.

Så er det fremdeles ikke over før det er over for alle, overalt. Norge har gitt fem millioner vaksinedoser til andre land, og vil fortsette å gi bort doser. Regjeringen har, som Solberg-regjeringen året før, også bevilget to milliarder kroner til å bekjempe pandemien internasjonalt. ACT-A-samarbeidet skal sikre vaksinekapasitet, utstyr, personell og kompetanse til de landene som trenger det mest. En betydelig del av de to milliardene fra Norge, skal gå til å rette opp vaksineskjevheten. Og Norge vil nå også jobbe for å få åpnet vaksinepatentene.

At vi holder det internasjonale arbeidet oppe også når smittetrykket øker her hjemme, er helt avgjørende for å få slutt på pandemien.

Det var riktig å gjenåpne samfunnet i høst, gitt den smittesituasjonen og den vaksinasjonsgraden vi hadde på det tidspunktet