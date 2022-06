Størst trussel mot de fattigste

AFTENBLADET MENER: Retten til fri abort gjelder ikke lenger for alle amerikanske kvinner. Som alltid vil det gå hardest utover de fattigste.

Forkjempere for retten til abort demonstrerte utenfor USAs høyesterett i helgen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag fjernet USAs høyesterett retten til fri abort på nasjonalt nivå. Nå er det opp til hver enkelt delstat å avgjøre hvor grensene skal gå. 13 delstater hadde allerede før avgjørelsen kom, gått i retning av strengere abortlover, eller i praksis forbud mot abort.

Abort er et svært omstridt spørsmål i USA. Politikerne i Kongressen har ikke klart å enes om en lovgiving, derfor er det rettsavgjørelser som setter grensene.

For nesten femti år siden, i rettssaken Roe vs. Wade, fastslo Høyesterett at retten til abort er beskyttet av Grunnloven, gjennom en uskreven rett til privatliv. Dermed gjaldt den nasjonalt. Det er denne dommen Høyesterett nå har satt til side. I 1992 slo en annen dom også fast at retten gjelder opp til fosteret er levedyktig utenfor mors liv, som regel mellom uke 22 og 24.

I Norge gjelder retten til fri abort opp til uke 12. Mellom uke 12 og 18 må man søke en nemnd om å få abort, og etter uke 18 kan bare svært alvorlige tilstander gi grunnlag for abort. Nå skal et utvalg se på mulige justeringer av den norske abortloven, der det mest sannsynlige er å endre eller kanskje fjerne nemndenes rolle opp til uke 18. Men USAs abortlovgivning har altså vært langt mer liberal enn den norske, og frontene tilsvarende steilere.

Nesten halvparten av kvinnene i USA som tar abort, lever under fattigdomsgrensen, og svarte og latinamerikanske kvinner er overrepresentert. I antall utførte aborter ligger USA på linje med andre industrialiserte land.

Hva skjer nå? Det er mellomvalg i USA i november. Demokratene håper abortsaken vil mobilisere velgere til deres fordel. Det er slett ikke sikkert. Det er heller ikke sikkert spørsmålet blir viktigere for folk enn privatøkonomien deres. Mange opplever nå at alt blir dyrere og dyrere, noe som rammer Demokratene, siden de har presidenten.

Noen frykter også at andre rettigheter nå kan stå for fall. Konservative stemmer har allerede ymtet frampå om at dette også kan åpne for å forby prevensjon og retten homofile har til å gifte seg.

At et så betent politisk verdispørsmål som abortspørsmålet kan bli avgjort av Høyesterett, og ikke av politikerne nasjonalt, er selvsagt urovekkende. Selv om det har vært slik i 50 år, bare med motsatt konsekvens, kan dette svekke tilliten til dommerne.

Men verst er dette selvsagt for fattige kvinner i USA. Forskjellene vil være enorme delstatene imellom, og fattige kvinner har små muligheter til å reise for å få utført abort. De har ikke lenger sterkere vern for egne rettigheter enn deres egen delstat vil gi dem.