Behold formannskapet

AFTENBLADET MENER: Stavanger kommune bør beholde formannskapsmodellen. Tiden er ikke moden for parlamentarisme ennå, men den kan bli det.

«Blå» side i Stavanger kommunestyre under budsjettdebatten i desember.

I en votering i høst gikk kommunestyret i Stavanger, med knappest mulig flertall, inn for å endre den politiske organiseringen av kommunen.

Overgang fra formannskapsmodellen til parlamentarisme krever flertall i to påfølgende kommunestyrer, slik at saken må opp igjen til votering etter at lokalvalget er avholdt høsten 2023. Og neste gang kreves det ikke simpelt flertall, men at 2/3 av representantene stemmer for å endre organiseringen.

Kronargumentet for å gå over til parlamentarisme er å sikre mer direkte politisk styring av kommunen. I stedet for en administrasjon med en kommunedirektør og virksomhetsdirektører som er ansatt, vil Stavanger få et byråd som fungerer på samme måte som en regjering, med byråder som er øverste politiske og administrative ledere for de ulike kommunale virksomhetene, slik statsråder er det i de forskjellige departementene.

Direkte politisk styring, som sikrer mer gjennomføringskraft, er også ensbetydende med direkte politisk ansvar. Det politiske flertallet kan ikke gjemme seg bak administrasjonen, og kan måtte gå av dersom det ikke lenger har flertall bak seg i kommunestyret. Dette har vi sett flere eksempler på i både Oslo og Bergen.

En av ulempene med parlamentarisme er at de partiene som ikke er del av flertallet vil få svært begrenset innflytelse. Makten konsentreres på færre hender. Og det er mulig at byen vil styres av byråder som ikke er folkevalgt, slik det er mulig å ha statsråder som ikke sitter på Stortinget. Det blir mindre åpenhet, mer makt i «lukkede rom».

Samarbeid på tvers av partigrensene er en stor fordel, fordi det sikrer stabilitet og en samlet front i mange saker som angår by og region. Samarbeid og inkludering sikrer også at flest mulig av de folkevalgte får vist seg fram i praktisk politisk arbeid.

Et administrativt nivå som i dagens formannskapsmodell sikrer også ofte en forsvarlig saksbehandling. Byråkrati på sitt beste er en litt langsom, men grundig, forvaltning av offentlig myndighet og av skattepenger. Et eksempel fra for noen uker siden er at det var administrasjonen som påpekte at den planlagte tildelingen av penger til gatekunstfestivalen Nuart brøt med reglene for offentlige anskaffelser og derfor måtte justeres.

Samlet sett mener Aftenbladet at Stavanger kommune bør beholde formannskapsmodellen. Skulle derimot kommunegrensene på Nord-Jæren en dag bli endret slik at det felles bo- og arbeidsmarkedet her blir én kommune, landets tredje største, vil parlamentarisme kunne bli et bedre alternativ. Det ser ut til å være langt fram dit.

