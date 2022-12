Shabana Rehmans kamp

AFTENBLADET MENER: Shabana Rehman kjempet med krass humor for mer frihet, uten å demonisere andre. Den balansen blir stående som et forbilde.

Shabana Rehman, komiker og samfunnsdebattant, døde torsdag, etter ett års kreftsykdom. Bildet er fra 2018.

Torsdag kom beskjeden om at Shabana Rehman er død, bare 46 år gammel. I mer enn tjue år var hun en av våre sterkeste komikere og samfunnsdebattanter. Født i Pakistan, oppvokst på Holmlia i Oslo, utfordret hun kulturer, dogmer og fordommer til alle kanter. Hun gikk på ski over Grønland i Oslo, for å bli norsk nok. Hun lot seg avbilde med det norske flagget malt på nesten naken kropp, og forarget og forskrekket nok både de som var mest opptatt av det norske flagget og de som var mest opptatt av hvor tildekket en kvinnekropp bør være, og med hva. Hun kysset kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) for å vise hvor ufarlig et norsk-pakistansk kyss er.

Da tidligere håndballspiller Kjersti Grini under innspillingen av Kjendis-Farmen utbrøt «Har vi en neger-ku?», vakte ordbruken sterke reaksjoner blant de andre deltakerne. Shabana Rehman var blant deltakerne, men ikke blant de som reagerte. «Det er ikke at de (ordende, red.anm.) faller som er problemet. Det er hvordan vi håndterer og løser at de faller som er viktig i tiden vi lever i. Skal vi slutte å demonisere hverandre, er vi nødt til å ha med oss nyansene og intensjonene til den som uttaler seg,» skrev hun senere i Nettavisen.

Hilde Sandvik, tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende holder fram den samme egenskapen hos Rehman. De to hadde en krass og ganske nådeløs meningsutveksling i BT, før de møttes over middag, snakket om hva de hadde ment, og trodde hverandre på det.

Shabana Rehman var også kontroversiell. Hun kjempet for frihet, mot diskriminering og undertrykking. Alt hun gjorde falt selvsagt ikke i god jord. Det gjør ingenting. Hun var modig, og hun brukte sin rolle som komiker til å få fram holdninger og reaksjoner hos oss andre, holdninger som gjorde andres frihet mindre.

Helt uforglemmelig er Mulla-løftet. Rehman tok et grepa tak rundt mulla Krekar, mens han snakket, og løftet ham rett opp. Han ble kontant ufarliggjort.

Hun fikk flere priser, den siste av dem var Norsk PENs Ossietzkypris i 2022, for sin utøvelse av ytringsfriheten på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår.

For oss andre, som kanskje ikke er like kreative og oppsiktsvekkende, kan hun stå som et forbilde i å bruke kreftene og ytringsfriheten som brekkstang for frihet. Uten å demonisere. Den balansen er det for få av oss som praktiserer.