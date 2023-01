Hvor ble det av asylbarna?

AFTENBLADET MENER: 432 asylbarn forsvant fra mottak mellom 2015 og 2022. Hvorfor har norske myndigheter vist så liten interesse for dem?

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke iverksette granskning nå.

I 2015 vedtok Stortinget at enslige, mindreårige asylsøkere som forsvinner, skal letes etter på lik linje med andre. Likevel kunne NRK før jul fortelle at Staten fremdeles ikke vet hvor det har blitt av 432 enslige, mindreårige asylsøkere som forsvant fra mottak og omsorgssenter mellom 2015 og 2022. Fem av dem var ti år eller yngre, den yngste var bare fem år.

Ikke alle har blitt etterlyst, og flere av de som har forsvunnet finnes ikke i systemene til politiet. NRK, i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk, har også funnet at politiet i liten grad har lett aktivt etter dem. Flere av barna blir skildret som sårbare, psykisk syke og voldelige.

NRKs sak opprørte flere partier på Stortinget, og flere stilte skriftlige spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl, og bad om granskning. Torsdag denne uken møtte justisministeren i Stortinget for å svare på en interpellasjon fra MDGs Lan Marie Berg om saken. Berg spurte igjen om statsråden vil iverksette en granskning av hvordan 432 barn kan ha forsvunnet uten av noen vet hvor de er.

Justisministeren vil ikke sette i verk granskning nå, hun vil vente på tilbakemelding fra politidirektoratet, som igjen venter på å høre fra alle sine avdelinger. Mehl viste også til at det er en kjent utfordring i alle europeiske land at mindreårige asylsøkere forsvinner. De legger heller ikke igjen så mange spor som norske barn kan gjøre, de har ikke mobil eller norsk bankkonto, og det er få som kjenner dem.

Det kan være justisminister Mehl har rett i at granskning ikke er det rette akkurat nå.

Men hele saken er likevel rystende. Barn forsvinner, barn helt ned til fem år, og i antall på flere hundre, over flere år, uten at det synes å ha gjort inntrykk på norske myndigheter verken her eller der.

Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskeretter (NIM), sa til NRK før jul at det må en egen kommisjon til for å få til en varig endring, og viste til at Norge tre ganger har fått kritikk fra FNs barnekomité på dette området. Hun mener rutinene blir bedre hver gang saken får oppmerksomhet, for så å falle tilbake til gammel praksis etter kort tid.

Uavhengig av hva man ellers måtte mene om norsk asylpolitikk, må det være mulig å vise anstendig interesse for hundrevis av barn som blir borte. Om det er rutiner, ansvarsforhold eller kompetanse det skorter på, burde vært undersøkt og rettet opp for mange år siden.

At det først synes å skje noe når NRK lager sak, er deprimerende.