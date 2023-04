Hold loven romslig!

Aftenbladet mener: Opplæringsloven gjelder alle barn og unge. Den må ikke bli så detaljert at den tar pusten fra skolene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har lagt fram forslag til ny opplæringslov. Den skal til Stortinget.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Opplæringsloven? Det er den som åpner med at opplæringen «skal opna dører for verda og framtida». Den omfatter all skolegang til og med videregående skole og læretid. Og nå er et forslag til ny opplæringslov klart.

Forslaget åpner blant annet for å gjøre veien gjennom og ut av videregående skole mer fleksibel. Du skal ha rett til å fullføre, selv om det tar deg lang tid. Du skal kunne skifte løp fram til du blir 19, du kan få ta fagbrev i et yrke selv om du har et fra før, og selv om du alt har fullført studiespesialiserende.

Noe av det Norge har fått skryt for før, er nettopp at det finnes flere veier å gå for å komme fram til enten høyere studier eller et fagbrev som åpner porter i yrkeslivet. At det blir mer av dette, er sannsynligvis klokt.

Det er ikke dermed sagt at videregående skole må være alles vei inn i arbeidslivet. Det er ikke sikkert at målet skal være at 9 av 10 fullfører videregående, men at de finner sin vei til egen inntekt og arbeidsliv, kort eller lang, rett fram eller utenom skolegang. Vi heier også på de arbeidsgiverne som slipper til unge uten fullført videregående, og lar dem få sin kompetanse på andre måter ute i arbeidslivet.

I den tidligste enden av alle skoleårene, legger loven opp til en enda smalere vei enn de minste alt har. De vil bytte ut «tidlig innsats» med «intensiv opplæring.» For 1. til 4. trinn skal loven slå fast at de elevene som står i fare for ikke å ha forventet progresjon i lesing, skriving og regning, raskt får egnet intensiv opplæring. Den kan gis som eneundervisning i en kort periode, hvis det er til beste for eleven.

Det vil vi advare mot. Læringstrykket er for høyt, skolen klarer ikke møte de minste der de er. Det er slett ikke sikkert at en seksåring som sliter med regning, trenger intensiv opplæring aller mest. Det bør være opp til læreren og andre fagpersoner i skolen å avgjøre. Her står lovteksten i fare både for å frata læreren faglig spillerom, og eleven nødvendig hjelp og pusterom. Selv om hensikten er den beste. Det bør endres.

Forslaget om å styrke elevdemokratiet kan også trekke i retning av å svekke rektors og læreres faglige, voksne handlingsrom. Hvis en slik styrking i praksis kan lære opp elever i å ta ansvar for fellesskapet i skolen, er det fint. Hvis det betyr flere krav om større rettigheter for hver enkelt elev, og mindre mulighet for læreren til å lede klassen og bygge fellesskap, er det uheldig.

Opplæringsloven må ikke bli så detaljert at handlingsrommet i skolen blir enda mindre. Det tjener ingen.