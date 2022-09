Sveriges store utfordringer

AFTENBLADET MENER: Sverigedemokraterna er utropt som valgvinnere i det svenske valget. Det sier noe om berøringsangsten som har rådet i svensk politikk.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partileder, venter at han får stort gjennomslag på partiets politikk etter valgresultatet i Sverige.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag blir det sannsynligvis full klarhet i valgresultatet i Sverige. Så langt peker det mot et maktskifte. Den viktigste grunnen er framgangen til det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD).

Uansett hvem som ender som svensk statsminister, er det SD som er valgets store vinner, mente svenske aviser.

Den liberale avisen Expressen mente at det skyldes at landets største parti, Socialdemokraterna, gikk til valg uten egen politikk. I stedet har de forsøkt å gjøre valget til en folkeavstemning for eller mot SD.

Etter valget er Sverigedemokraterna nå Sveriges nest største parti. Taktikken med å holde dem ute fra maktens indre har hatt motsatt effekt på en stor del av velgermassen.

Svensk politikk har siden SD ble valgt inn i Riksdagen i 2010 handlet om å holde partiet ute av svensk politikk. Samtidig var SD lenge var alene om å snakke om problemene med innvandring og den økende kriminaliteten.

Mange av de andre partiene har nå satt lov og orden øverst på dagsorden, og retorikken rundt disse spørsmålene er en helt annen enn før. I valgkampen sa for eksempel statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna at «vi vil ikke ha somalitowns» i Sverige. Det ville vært helt utenkelig for få år siden.

Men etter årevis med politisk berøringsangst rundt temaet, er det nå helt klart for sent for de andre partiene å få troverdighet i disse sakene. For folk har i mange år hatt en følelse av å ikke bli lyttet til av politikerne, spesielt i innvandringsspørsmålet. Og derfor har mange velgere ikke sett noen annen utvei enn å stemme på SD.

På borgerlig side har SD nå blitt invitert inn som samarbeidsparti. Men at Sverigedemokraterna er blitt større enn Moderaterna kan gjøre regjeringsforhandlingene svært vanskelige.

SD-leder Jimmie Åkesson sa før valget at han hadde en liste på et hundretalls forslag han ville legge fram i regjeringsforhandlinger. Når han sier at han regner med at hans parti får en «sentral rolle» i det nye styret om det blir maktskifte, vet han at valgresultatet gir ham stor makt i disse forhandlingene.

«Alle andre enn SD har nok angst i denne stund. Det er helt jevnt mellom blokkene, men uansett hvem som vinner, er det SD som holder i taktstokken. De neste fire årene kommer til å være Jimmies øyeblikk, i et land som må begynne å lete etter en helt ny nasjonal identitet,» skrev Åsa Linderborg, forfatter og journalist i Aftonbladet, i en kronikk i Aftenposten.

Det blir svært utfordrende på alle måter å styre Sverige i årene som kommer.