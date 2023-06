Vi når ikke klimamålene

AFTENBLADET MENER: Klimamålene er langt fra innen rekkevidde. Ikke med den politikken som føres i dag.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener klimamålene er innen rekkevidde.

Torsdag publiserte Equinor sin årlige rapport om det de tror kan skje i energimarkedene i årene framover - Energy Perspectives.

En av konklusjonene var at det å nå globale klimamål krever en enorm omstilling, atferdsendringer og finansiering. Derfor er det lite sannsynlig at det skjer.

Målene fra Parisavtalen om klima krever mye mer drastiske tiltak enn det man har sett så langt, ifølge selskapets analyser.

«Vi må redusere kraftig bruken av det som i dag utgjør 80 prosent av verdens energimiks. Og så skal vi bygge opp et alternativ som i utgangspunktet er mindre effektivt og krever mer investeringer per enhet levert energi,» sa sjeføkonom i Equinor Eirik Wærness.

Tilgang til ressurser, mineraler og sjeldne mineraler er også en utfordring.

Det er teknisk innen rekkevidde, men det er åpent for debatt om det også er praktisk og økonomisk mulig, og salgbart til velgerne når alle konsekvensene blir klare, ifølge Equinor.

For det er kortsiktig økonomisk vekst politikerne prioriterer. Også i Norge.

Tall fra SSB viste at det var en svak nedgang i utslippene av klimagasser i 2022. Dette skyldtes i stor grad en nedgang i energibruken som følge av høye strømpriser og drivstoffpriser.

Nylig lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030.

De har analysert 85 ulike tiltak som kan redusere nasjonale utslipp. Bare hvis alle tiltakene gjennomføres, kan utslippene i 2030 bli 53 prosent lavere enn de var i 1990, heter det i rapporten.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hevdet at det «er absolutt mulig» å nå disse målene.

Men dette er ikke klimaekspertene enige i. Eli Lerum Boasson, professor ved UiO, og Snorre Kverndokk, forsker ved Frisch-senteret, sa begge på Politisk kvarter i NRK etter at rapporten var lagt fram at det fremdeles mangler en helhetlig plan for hvordan disse målene skal nås.

Ett av problemene er at Ap/Sp-regjeringen har satt seg et mål de fleste mener er urealistisk å nå. Å kutte 55 prosent av utslippene hjemme, uten kvotekjøp, er ikke noe regjeringen hadde behøvd å gjøre så lenge vi samarbeider med EU.

«Det kan være rasjonelt for politikere å lage veldig fine mål og snakke veldig fint om noe, for da gjør det det lettere for dem å gjøre noe helt annet, sa Boasson.

Med dagens politikk ligger Norge an til å kutte 25 prosent innen 2030, ifølge regjeringens Klimastatus fra i høst.

Det er upopulært å bruke skattepenger på svært risikable prosjekter.

I tillegg brukes store summer på tiltak som ikke har noen bevist global klimaeffekt, som elektrifisering av sokkelen og produksjon av grønn hydrogen i Norge.

Problemet er også det som Equinor peker på. Det er svært dyrt, ofte ikke lønnsomt, og teknologien er ikke der ennå for å få til de løsningene som skal til.