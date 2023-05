Umusikalsk lønnshopp

AFTENBLADET MENER: At Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitans samlede kompensasjon økte med nær fire millioner kroner i 2022 sender ut et ganske grelt signal.

Sjef for Reitan Retail, Ole Robert Reitan, fikk et lønnshopp på 74 prosent i fjor.

Leder

I årsrapporten til Reitan Retail kom det fram at Rema-arvingens lønn, pensjon og andre godtgjørelser økte til 9,2 millioner kroner i fjor, fra 5,3 millioner i 2021.

Styreleder i Reitan Retail, Rune Bjerke, sa til E24 at kompensasjonen «er satt ut fra styrets helhetsvurdering og baserer seg blant annet på arbeidets kompleksitet og omfang».

– Lønnen til CEO ble i 2022 løftet opp til et nivå som er nærmere den lønn som gis i sammenlignbare selskaper, skrev Bjerke til E24.

Til sammenligning fikk konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen utbetalt nærmere 12 millioner kroner i 2022, skrev Nettavisen i april.

Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle kalte disse høye lønningene «både unorsk og uklokt, særlig i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen så mange andre nå står i».

Matvarepriser

Reitans lønnshopp kom på samme tid som dagligvareaktørene, inkludert Rema 1000, har satt opp matvareprisene betydelig. Dette har de sagt at de har vært nødt til på grunn av økte kostnader og lavere salgsvolumer.

Matprisene i Norge steg med 8,8 prosent fra februar 2022 til februar i år.

Leder for LO-forbundet Handel og Kontor, Christopher Beckham, sa fredag at han er «ordentlig opprørt» over Reitans lønnsøkning på 74 prosent. Han mener det er med på å bygge ned samarbeidet mellom partene i privat sektor.

«Årets lønnsoppgjør skulle stanse den økende ulikheten i Norge. Det hjelper ikke med gode lønnsoppgjør om ledelsen fortsetter å stikke av med så store lønnsøkninger og har bonusbonanza,» sa Beckham til E24.

Streik og bonuser

Etter den første streiken i et mellomoppgjør siden krigen, ble partene for tre uker siden enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt tillegg på 7,5 kroner i timen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik var tydelig på at en av grunnene til at streikeviljen var så stor som den var i år, er lederlønnsveksten og bonusbonanzaen det siste året.

«Eierne og lederne har demonstrert en mangel på magemål som representerer et klart brudd på den norske modellen,» sa Følsvik.

At ledere og styreledere bevilger seg selv stadig mer lønn og bonuser sender ut et grelt signal, spesielt i en tid der alt blir dyrere og folk strever med å betale både regninger og for mat.

At matvarebransjen viser at det er nok penger til store lederlønninger og massive lønnsøkninger for de på toppen samtidig som de setter opp prisene og betaler butikkmedarbeidere lave lønninger, er derfor ganske så umusikalsk.