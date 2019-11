Spania: Alle må ta ansvar for å holde ytre høyre ute

Fungerende statsminister Pedro Sanchez fra det sosialdemokratiske partiet PSOE fikk likevel en solid tillitserklæring og regnes som en av valgets vinnere. 120 representanter i parlamentet er riktignok en liten tilbakegang, men de er Spanias klart største parti. Likevel mangler de 56 representanter på å få flertall i den spanske kongressen.

Det andre gamle, statsbærende partiet, konservative PP, gjorde også et bedre valg enn på lenge, men 88 mandater er bare halvparten av det de trenger for flertall. De to «nye» partiene, liberale Ciudadamos og venstreradikale Podemos, gikk begge på en stor smell.

Derimot ble det rene valgskredet for det ultranasjonalistiske og innvandrerfiendtlige partiet Vox, som er blitt Spanias tredje største parti, med 52 seter i nasjonalforsamlingen. I Murcia-regionen er de blitt det største partiet. Spania og Norge har fram til nå blant vært blant de få vesteuropeiske landene som ikke har hatt store, ytterliggående høyrepartier. Spania kan nå strykes fra den listen.

Vox har også hatt på programmet å inndra deler av det selvstyret som er tildelt regionene og har dermed spilt på den store irritasjonen i de andre regionene over Catalonias selvstendighetskampanjer.

Hvor sterkt dette spørsmålet påvirker Spania, er valgresultatet i Catalonia et eksempel på. Der gjorde selvstendighetspartiene seg tydelig bemerket og partiet ERC ble regionens største. Baskerland og Kanariøyene er andre regioner der selvstendighetspartier har fått representasjon, men de er mindre framtredende.

Samtidig bidrar dette til den uoversiktlige parlamentariske situasjonen. De to største partiene har ennå ikke klart å venne seg til at Spania ikke lenger har et topartisystem. Selv om velgerne gang etter gang gir beskjed om at tiden er ute for det gamle systemet, tror politikerne at de kan dressere velgerne til å komme tilbake i den gamle folden.

Dessverre bidro helgens valg, det andre i år, til å befeste dette. Statsminister Sanchez verken ønsket eller klarte å inngå i regjeringskoalisjon etter forrige valg. Det blir ikke lettere nå, fordi han trenger støtte fra både Podemos og en rekke mindre selvstendighetspartier. Samtidig er det et poeng for alle tenkelige konstellasjoner å holde Vox utenfor.

Den mest fornuftige løsningen vil være at de store partiene bidrar til at en regjering kan settes inn med alle fullmakter. Dette har hittil ikke latt seg gjøre, men skal Spania få politisk stabilitet, må både posisjon og opposisjon bidra.