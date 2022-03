Ikke ferje for enhver pris

AFTENBLADET MENER: Det må ikke bli automatikk i pengestøtten til ferjesambandet mellom Lauvvik og Oanes.

Ferjesambandet mellom Lauvvik og Oanes har fått enda mer pengestøtte til videre drift fra Sandnes kommune.

Kommunestyret i Sandnes vedtok denne uken å gi Boreal inntil 1 million kroner i kompensasjon for tapte inntekter som følge av pandemien. Kommunen har funnet at en støtte på lik linje med andre virksomheter innen servering og reiseliv vil være i samsvar med regelverket for kompensasjon også i dette tilfellet.

Det private ferjesambandet over Høgsfjorden, som drives av Boreal AS, har tidligere mottatt 2 millioner kroner fra Sandnes kommune.

Ferjeforbindelsen har vært rammet av hjemmekontor og lite reising under pandemien. I tillegg var Ryfast gratis over en lengre periode, samtidig med at reisemønsteret i Ryfylke og Nord-Jæren har endret seg som følge av fastlandsforbindelsen.

KrF-politiker Guro Heggemsnes Fløysvik sa i kommunestyret mandag at hun var for muligheten til å gi støtte for tapte inntekter, men pekte også på noe viktig. Nemlig at kommunestyret bør tenke på hvor lenge de skal fortsette å gi støtte til «noe som kanskje ikke er liv laga».

Når varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) mener at det er viktig for innbyggere, pendlere og turister å holde liv i sambandet, er det ikke sikkert at han har rett. For trafikktallene forteller en annen historie.

Sambandsferja «Petter Dass» har plass til 50 biler og krysser Høgsfjorden 50 ganger per dag. I teorien kan ferja frakte cirka 2500 kjøretøy. I desember lå antall kjøretøy i snitt på rundt 200 om dagen, cirka 50 færre enn i november.

Boreal håper at trafikken over Høgsfjorden vil øke etter hvert som samfunnet vender tilbake til en mer normalisert hverdag med et normalisert reisemønster. Men det er ingen garanti for at dette vil skje.

Høgsfjordsambandet er hovedfartsåren mellom Sandnes og kommunedelen Forsand. En innbyggerundersøkelse i Forsand viste nylig at 54 prosent ønsker å bli grensejustert til Strand, mens 44 prosent vil bli værende i Sandnes. Statsforvalter Bent Høie har anbefalt å flytte Forsand-delen av Sandnes kommune til Strand kommune. Dette ligger nå til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dersom Forsand blir flyttet til Strand kommune, vil enda et grunnlag for videre støtte til sambandet for Sandnes kommune falle bort.

Det er fornuftig at Sandnes kommune sørger for kompensasjon nå i etterkant av pandemien, og at sambandet får en sjanse til. Men om dette er et samband som faktisk er liv laga, vil trafikktallene framover vise.

Og da må det ikke bli automatikk i at ferjen mellom Lauvvik og Oanes skal holdes kunstig i live. Det er mange andre ting Sandnes kommune heller kan bruke pengene på.