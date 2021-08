Innreisereglene var riktig tiltak

AFTENBLADET MENER: Det var helt riktig å innføre strenge innreiserestriksjoner i april. Men når smitten snart tvinges på retur må de vekk.

Norske myndigheter klarte i april å bremse delta-varianten fra å spre seg i Norge gjennom de strenge innreisereglene.

Deltavarianten sprer seg raskt. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer enda mer smitte fremover, og begynner å snakke om en fjerde smittebølge.

Smitten er nå tilbake på samme nivå som i midten av april, viste Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapport denne uken.

I forrige uke registrerte de 4453 smittede. 77 prosent av disse var under 40 år. 43 prosent var under 20 år. 9,3 prosent var fullvaksinerte.

70 prosent av de 127 som har vært innlagte på sykehus de siste fire ukene har vært uvaksinerte, og 14 prosent hadde bare fått én dose. 16 prosent var fullvaksinerte, men dette var personer med en medianalder på 74,5 år og flesteparten var i risikogrupper.

Vaksiner

Selv med økt smitte fremover, mener FHI at det er lite sannsynlig at antall innlagte og døde blir så stor som under tidligere bølger. De venter heller ikke at kapasiteten på sykehusene vil være truet.

Alt dette skyldes vaksinene.

En britisk studie har vist at en dose av Pfizer-vaksinen gir 36 prosent beskyttelse mot delta-viruset. Andre dose gir 88 prosent beskyttelse. Og mest sannsynlig vil en sykdom bare føre til milde symptomer.

Aftenposten skrev torsdag om gen-analyser som FHI har gjort av 1870 virusprøver av delta-varianten i Norge.

Her kom det fram at de drastiske innreisereglene s som ble innført i april, der 52.000 mennesker har vært isolert på karantenehotell og 380.000 har vært i karantene i eget hjem, har bremset importen av delta-viruset.

Uten disse reglene ville fjerde bølge startet tidligere da færre var vaksinert, og situasjonen ville vært helt annerledes.

Forsvinne

Ifølge FHI er nå over 88 prosent av personer over 18 år vaksinert med en dose i Norge, og mer enn 60 prosent har fått to doser. FHI regner med at så mange som 97 prosent av den norske voksne befolkningen vil ta koronavaksinen.

I løpet av høsten vil vaksineringen gi et så høyt nivå av immunitet mot covid-19 i befolkningen at smitten tvinges på retur – også når Norge gjenåpnes helt, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Da må også innreiserestriksjonene forsvinne.