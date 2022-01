Så enkle regler som mulig

AFTENBLADET MENER: Karantenereglene, spesielt for barn og unge, bør være så enkle å forstå som mulig.

Fritidsaktiviteter for barn og unge bør være prioritert og reglene for karantene så enkle som mulig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Barn som er såkalt «øvrig nærkontakt» anbefales ikke lenger av Stavanger kommune å holde seg unna fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster.

Siden 15. desember har barn vært unntatt fra smittekarantene hvis de er øvrige nærkontakter, altså at de ikke bor sammen med en smittet person.

Men før helgen fikk foreldre til barn som var definert som nærkontakt på skole i Stavanger et skriv fra smittesporingsavdelingen i kommunen. Der sto det blant annet at det anbefaltes å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden.

Forvirringen var derfor stor, og mange har tatt kontakt med idrettslagene, frivillige og trenere for å finne ut hvordan disse reglene skulle fungere.

I helgen ble skrivet endret, og denne anbefalingen er tatt bort siden de nye koronatiltakene kom torsdag sist uke. Det er bra.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har nå kommet med en anbefaling om å erstatte karanteneplikten for også husstandsmedlemmer med et strengt testregime. I praksis vil det bety at ingen lenger er nødt til å sitte i karantene.

Regjeringen gjorde i forrige uke endringer i den såkalte TISK-strategien. Der la de blant annet om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

I et brev til statsforvalterne og kommunene 17. desember varslet Helsedirektoratet at det kan komme ytterligere endringer i TISK-strategien fra rundt uke 5.

Både helsemyndighetene og regjeringen har sagt at de vil vente til kommunene har nok hurtigtester med å erstatte karantene med testing. I mellomtiden bør det være så enkelt som mulig å forholde seg til reglene som gjelder, spesielt for barn og unge.

At kommunen gir anbefalinger som er tilpasset situasjonen lokalt, er selvsagt fornuftig. Samtidig er det nå så mange regler som gjelder at det kan være vanskelig å sette seg inn i alle.

Når Aftenbladet må bruke to helsider i papiravisen for å forklare hvilke koronaregler som gjelder nå, er det ikke rart at det kommer spørsmål. Og da er det enda viktigere at ikke kommunen legger opp til at det blir enda vanskeligere å forstå. Det skal helst ikke ende med at frivillige ledere må tolke for mange anbefalinger.

Vi ser at dette ikke er enkelt, og intensjonen må være å gripe inn så lite som mulig. Men det å opprettholde fritidsaktiviteter og møtepunkter for barn og unge må være en prioritet.