Leder: Stefan Löfven kunne blitt historisk hvis han hadde klart å skape tidenes første blokkoverskridende regjering

Sverige er inne i sin fjerde måned med en regjering på oppsigelse. Etter valget i september har det ikke lyktes for noen å få flertall i en innsettelsesavstemning i Riksdagen. Hovedgrunnen har vært at det ytterliggående høyrepartiet Sverigedemokratene (SD) må inngå i et flertall for en ny regjering, men ingen av de andre vil basere seg på SD for å regjere.

Etter dette har de andre partilederne nærmest på rundgang hatt oppdraget med å sondere mulighetene for en ny regjering. Fredag havarerte sittende statsminister Stefan Löfvens andre forsøk på å få flertallet med seg.

Avstemningen i Riksdagen bekrefter at det er flere hindere enn SD i de svenske regjeringsforhandlingene. Gamle barrierer mellom rødgrønn og borgerlig side står fortsatt temmelig støtt.

Det var nettopp noen av disse som stod for fall i innspurten mot fredagens avstemning. De liberale og Centerpartiet hadde brutt ut av den borgerlige Alliansen for å forhandle med Löfven og Miljøpartiet. Alle parter sier at de strakk seg langt, men det ble ikke langt nok.

Trolig forsvant muligheten til å endre svensk politikk nettopp her. Löfven kunne blitt historisk hvis han hadde klart å skape tidenes første blokkoverskridende regjering. Gevinsten ved dette, og ved at han dermed hadde klart oppheve Alliansen mellom de fire borgerlige partiene, kunne skapt en helt ny dynamikk i svensk politikk.

Angivelig var det den store avstanden mellom Löfven og Centerpartiets Annie Lööf i arbeidslivsspørsmål, som førte til at de ikke fant sammen til slutt. I tillegg mener Lööf at det ikke ble skapt tydelig nok avstand til svenskenes SV, Venstrepartiet.

Trolig har Sosialdemokratenes forhold til LO stått på spill. Dette kan ha hindret Löfven i å godta de siste kravene fra Centerpartiet. Samtidig er det en bekreftelse på at den kaotiske situasjonen ikke kan kalles en krise. Sverige hangler godt videre med den uavklarte situasjonen. De siste årene har lignende situasjoner oppstått i Tyskland og Spania, uten at det har fått større konsekvenser. I Norge ville vi i tilsvarende situasjon hatt en mindretallsregjering med større handlekraft, fordi vi ikke har regelen om innsettelsesvedtak.

Nettopp mangel på handlekraft og spillerom er den største svakheten i svensk politikk nå. I tillegg har de den absurde situasjonen med en regjering som skal styre etter et budsjett andre partier har vedtatt.

Hver dag nærmer landet seg det ekstravalget ingen helst vil ha, og som sannsynligvis bare vil øke oppslutningen om SD. Det er mangel på djervt lederskap i alle partier som da vil spille ballen tilbake til velgerne.