Byen vokser ikke uten en leken og bred debatt

Sentrumsplanen for Stavanger, og innspillene til den, er en kombinasjon av store tanker og nødvendig helhetstenking. Den grunnleggende hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling i sentrum. Det trengs flere arbeidsplasser, attraktive møteplasser og flere bør bo i byen.

Bru over Vågen og friområde med bystrand nord for Oljemuseet er blant forslagene som har vært debattert. Forrige uke kom det et privat innspill til planen om å utvide sentrum i havnebassenget. Nye utfyllinger på nordsiden av øyene Plentingen og Natvigs Minde, skal være en del av dette.

Arbeidet med sentrumsplanen begynte for over seks år siden. Et første utkast ble lagt fram i 2015 og siden har den gått som en bordtennisball mellom forskjellige myndigheter, arkitektkontorer, politikere og aktive bybrukere.

Planen er at de siste konklusjoner skal trekkes i år, men hvem vet? Riksantikvaren er blant de mange med innsigelser og innspill, så dette kan fortsatt ta tid.

Både før og etter sentrumsplanen har det heldigvis kommet kontinuerlige innspill av spenstig karakter som vil påvirke forskjellige deler av bybildet, i og utenfor sentrum. Alt fra vannmuseum på Våland til gjenfylling av Mosvatnet, meteorinstallasjon i Tivolifjellet, kunstige holmer i Breiavatnet og nå seinest kuppel på Ullandhaugtårnet er tanker og planer som har versert.

En av Stavangers mest profilerte byutviklere, pensjonert sjefarkitekt Per Th. Grimnes, har fortsatt å interessere seg for det som skjer med byen. Enten et tre skal felles eller et stort kollektivprosjekt planlegges, er Grimnes på plass med en kommentar. Forrige uke helte han og arkitektkollega Bjørn Andersen kaldt vann i blodet på de som tillot seg å være begeistret for nytt Ullandhaugtårn. I et debattinnlegg i Aftenbladet kom de med mange argumenter for at dette er en dårlig idé, men de mislikte også begeistringen rundt forslaget.

Ingen som har diskutert ullandhaugplanene har trodd at dette kan komme på plass med et knips. Det krever planlegging, økonomi og åpen debatt. Byjubileet i 2025 er nevnt som et mulig realiseringsår, men dette er ikke nødvendigvis det viktigste. Det viktige er at vi har personer og institusjoner som tør å tenke høyt og planlegge stort.

Dessverre blir debattene rundt dette fort preget av gravalvor og alle mulige bremseklosser. Vi må i mye større grad tillate oss å leke med store tanker. Av og til er debatten tjent med at vi ikke dukker rett ned i gamle reguleringsplaner, men tenker stort, nytt og av og til gigantisk. Samtidig må vi ikke debattere oss i hjel. Sentrumsplanen fortjener derfor å bli fullført nå. Ullandhaugplanene må vi fortsatt ta noen runder på.