Lovende eldresatsing i Stavanger

«Flere eldre klarer seg selv» og «Eldre gir dagsentrene toppskår i ny brukerundersøkelse» er to overskrifter i Aftenbladet denne uken. Forhåpentlig er dette et signal om at Stavanger er en by det er stadig bedre å bli gammel i, men historiene viser også at det blir stadig vanskeligere å være en by med gamle i.

Vi får flere eldre. Det fører med seg at flere har sykdomsdiagnoser og at flere trenger hjelp. Diagnosene og hjelpebehovet er vidt forskjellig. Dette krever spisskompetanse på så mange områder at det sannsynligvis er lettere å håndtere i store enn i små kommuner.

Det er neppe tilfeldig at helseminister Bent Høie (H) døpte regjeringens egen kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet». Han kastet nok et blikk hjemover. Nå ligger den i fanget til den nye eldreministeren, Åse Michaelsen (Frp). Hun bør absolutt dra vestover for å se på resultatene i Stavanger.

Kombinasjonen dårligere økonomi og dansk inspirasjon, fra byen Fredericia, gjorde at Stavanger i 2011 satte i gang prosjektet, som nå har resultert i at andelen eldre som klarer seg selv har økt markant.

Det må ikke være et mål i seg selv å bruke mindre penger på eldreomsorg, men heller at pengene brukes på konstruktive tiltak som omfatter de stadig flere som er i denne aldersgruppen. Løsningen er heller ikke sykehjemsplasser til alle. Det er ikke bærekraftig, og ikke nødvendig.

Kompetansen til de som arbeider mot de eldre i Stavanger er både endret og hevet i perioden. Målet har vært mer selvstendighet og økt livsglede. Personer er satt i stand til å lage sin egen mat, folk med sykdommer og skader er kjørt gjennom intensive rehabiliteringsordninger, som gir gevinster på lang sikt.

Vi har tidligere rost forsøkene med å skape økt måltidsglede, men livsglede skapes også ved å gå mer individuelt til verks, slik at hvert enkelt individ blir satt bedre i stand til å gjøre det som er viktig for henne eller ham.

Det er gått noen år siden 2011, men det har nok også vært avgjørende at prosjektet har tatt små steg om gangen og evaluert grundig etter hvert. Flere andre kommuner har lignende prosjekter på gang og det arbeides altså også med å gjøre dette landsdekkende.

Direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse, understreker at det fortsatt er rom for forbedringer. Vi tror dette vil bli normaltilstanden framover. eldreomsorgen må bli bedre, billigere og mer differensiert. For det er også viktig at de som ikke klarer seg selv får et godt tilbud.