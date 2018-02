Jenta på broa - enda en vond historie

På Aftenbladet.no kan du lese Fædrelandsvennens vonde historie «Jenta på broa». 15 år gammel, etter flere år under barnevernets omsorg, stikker hun fra institusjonen hun er på, blir plukket opp av en bil og kjørt til Sørlandssenteret. Der stjeler hun en kniv på Coop, stikker ned 17 år gamle Marie Skuland som har sommerjobb der, og en kunde ved kassen. Marie Skuland dør.

Et helt voldsomt år

Det siste året før knivdrapet har denne jenta stått på ulike broer minst 30 ganger, hun har hoppet eller truet med å hoppe. 107 ganger er hun registrert i Politiets operasjonslogg. Minst 37 ganger har hun utagert, truet ansatte, brukt vold, knust inventar eller vinduer. 40 ganger er hun fraktet til legevakter, 19 ganger innlagt på psykiatriske avdelinger på ulike steder i Norge. 67 ganger har hun bytta oppholdssted.

Politiet blir tilkalt, igjen og igjen, for å redde henne fra å hoppe, for å gripe inn når hun utagerer, for å frakte henne til legevakt eller sykehus eller neste oppholdssted.

Hvor går grensene?

«Jeg blir syk av rammer og låste dører, overvåkning og sikkerhetsrunder,» skriver hun selv i et innlegg fem måneder før knivdrapet.

De som behandlet henne, mente også at tvang økte selvmordsfaren. Men friheten hun fikk, eller tok seg, endte likevel i tvang, håndjern og politi, for å trygge henne selv og andre.

På et tidspunkt mener operasjonslederen hos Politiet at barnevernet ikke gjør jobben sin. Han mener hun får for stor frihet.

På et tidspunkt mener behandlere at hun begynner å bruke vold for å få det som hun vil, og at hun er til fare også for andre. De justerer tiltakene.

Fosterfaren mener systemet har tatt tak i ei dårlig fungerende jente, men at hun ikke vil ta i mot hjelpen hun får, og spiller et spill når hun ikke får det som hun vil.

Gapene

For den som leser historien, er det slående hvor mange ganger hun ikke blir innlagt på psykiatrisk, hvor korte oppholdene der er, og hvor mange ganger hun blir sendt tilbake til en institusjon, eller videre til en ny løsning.

Det finnes helt åpenbart et gap mellom barnevern og psykisk helsevern i denne historien.

Ingen kan ta tilbake det fatale som alt har skjedd. Men alle instanser som har eller kan tenkes å få en rolle rundt barn som henne, må gjøre sitt ytterste for å se helheten i historien, og dermed hvor gapene åpner seg.

Fylkesmannens rapport om saken er ventet denne uken.