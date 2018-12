Mona Anita Espedal ble slått, stengt inne, hengt opp i et skap etter et belte, hun ble sparket ned trappene, fikk spisse gjenstander stukket inn i ørene og nåler stukket under føttene. Hun sa fra. Andre sa fra. Barnevernet visste, men grep altfor sent inn.

Det har Sandnes kommune erkjent. I 2015 gikk Mona og broren til sak mot kommunen. For å nå fram, må det kunne påvises varig skade, og at kommunens forsømmelse er årsak til skaden. Den sakkyndige kommunen brukte den gangen, mente bare broren var skadet. Han fikk 1,3 millioner kroner i erstatning. Mona fikk ingenting.

Senere ble det inngått forlik med Sandnes kommune, og hun fikk 725 000 kroner, det samme beløpet kommunen hadde som standard i oppreisning til tidligere barnehjemsbarn.

Grovt

Nå viser en rapport fra en ny sakkyndig at Mona er skadet. I den grad at hun har krav på 1,55 millioner kroner i erstatning.

Men kommunen vil ikke se på saken igjen. Ordfører Stanley Wirak (Ap) sa på Debatten i nrk 4. desember, at her er det jo inngått et forlik, en avtale mellom begge parter. Dessuten frykter kommunen at det da ville komme et ras av andre saker, der folk som har fått oppreisning vil ha høyere erstatning.

Mandag avviste så godt som hele bystyret i Sandnes et forslag om å se på Espedals sak på nytt.

Det er en grov ansvarsfraskrivelse. Det foreligger nye opplysninger i saken, som forandrer bildet totalt. Å forvente at Espedal selv skulle ha protestert mot den første rapporten, og ikke inngått forlik, er fullstendig urimelig av kommunen.

Like urimelig er henvisningen til at man frykter det vil komme flere saker, hvis man gjenåpner denne. Hvis det virkelig finnes mange saker i Sandnes kommune der sakkyndiges slette jobb har ført til helt feil utfall, er det selvsagt både kommunens ansvar og i kommunens interesse å rette dette opp.

Alvorlig

Alvorlig er det også at denne ansvarsfraskrivelsen kommer i en barnevernssak, der maktforholdet er gapende skjevt, der barnevernet har sittet med all makt, og latt være å gripe inn til tross for flere titalls bekymringsmeldinger gjennom flere år, fra skoler, barnehager, naboer og besteforeldre.

At også kommunen lar være å gripe inn, til tross for at de nå har faglig, ny informasjon som tilsier at det foreligger grove feil i saken, er å gjenta maktovergrepet.

Gjør det om igjen, og uten å frykte konsekvensene for at det kommer andre saker. Dere må i så fall inn i dem også. Mindre kan det ikke være. For alt mindre enn det, er direkte skammelig.