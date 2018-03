Russland valgte igjen Vladimir Putin til president. I valget i 2012 fikk han 64 prosent av stemmene, nå ser det ut til at han får hele 76 prosent. I årene som ligger mellom, har han blant annet annektert Krimhalvøya og arrangert OL, mens forholdet til Vesten har blitt verre.

Strammer grepet

Sivilsamfunnet og enkeltmennesket får stadig mindre handlingsrom i Putins Russland. Nye lover straffer deltakelse i uregistrerte demonstrasjoner med en årslønn, og gjør det vanskelig for vanlige folk å være politisk aktive, i følge Amnesty. Myndighetene har gitt seg selv vide fullmakter til å stenge nettsider som har et «upassende» innhold, og russiske organisasjoner som mottar økonomiske bidrag fra utlandet, må registrere seg selv som utenlandske agenter.

I 2013 gjorde en lov det kriminelt å snakke om homofili i positive vendinger. Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet er begrenset, en presidentkandidat er skutt, mens opposisjonens leder, Aleksej Navalnyj har blitt arrestert flere ganger, blant annet for å holde politiske møter uten tillatelse, før han i desember ble nektet å stille til valg, fordi han tidligere skal ære straffet. Navalnyj oppfordret folk til å boikotte valget.

Landet er i en diplomatisk krise med Storbritannia som følge av nervegiftangrepet mot en tidligere russisk dobbeltagent, Sergej Skripal, og hans datter.

Forventet

Alt for et år siden annonserte Kreml at de ved dette valget forventet 70 prosent valgdeltakelse, og 70 prosent oppslutning om Putin. Valgdeltakelsen ser ut til å ende på rundt 63 prosent.

Russerne kunne velge mellom åttekandidater. Nærmest Putin kom kommunistpartiets kandidat, Pavel Grudinin. Han fikk 11 prosent.

Opposisjonens leder, Aleksej Navalnyj, ble nektet å stille som presidentkandidat.

Det er ingen tvil om at Putin vant valget. Det er liten grunn til å tvile på at han vil fortsette å stramme grepet om medier, politi, politiske aktivister, sivilsamfunn, valgresultat og eventuelle politiske motkandidater som kan tenkes å forstyrre hans makt.

Russlands sterke mann blir stadig sterkere. Menneskeverdet, friheten til å tro hva du vil, stemme på hvem du vil, ytre hva du vil og leve med hvem du vil, blir svakere.

Det er ikke overraskende. Men det er dårlig nytt for grunnleggende menneskerettigheter i landet.