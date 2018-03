Klima for nytt anti-bompengeparti

Konklusjonen er muligens basert på anekdotiske argumenter, men tidsånden går iallfall i denne retningen. Det virker som om hele Rogaland har våknet til en bomregning over halve fylket tidligere har vært for.

Det var en bombe da listeeier Frode Myrhol fikk med seg to representanter til inn i Stavanger bystyre ved kommunevalget i 2015. Selv om bystyret i Stavanger har fint lite med bompengeavgjørelsene å gjøre, brukte velgerne stemmeseddelen til å uttrykke sin vrede i sensasjonelt høy grad.

Like overraskende er det at den såkalte bompengelisten har klart å knekke de politiske kodene ganske fort, og er blitt en viktig og seriøs aktør i stavangerpolitikken. Det gjelder ikke bare i spørsmål om finansiering av veier.

På den bakgrunn var det ikke overraskende at Myrhol i forrige uke kunngjorde gjennom Rogalands Avis at han vil gjøre stavangerlisten til et nasjonalt parti. det er det klima for nå, for bypakker og bompengefinansierte motorveier er ikke unikt for Sandnes-/Stavangerregionen.

Det synes uansett temmelig opplagt at en slik liste vil ha gode muligheter til å gjøre det bra hvis de, i tillegg til Stavanger, stiller liste i Nye Sandnes neste år. En plass eller to i Rogaland fylkesting, der de virkelig har bompengesaker på dagsordenen, er for øyeblikket også innen rekkevidde.

Hvor lurt det er å strekke partivirksomheten utover dette, kan være et diskusjonstema. Selv om de tilsynelatende klarer det i Stavanger, skal det godt gjøres å få et parti som er forent på hele det politiske området over hele landet. Bompengemotstandere fins i alle fargesjatteringer, men de er ikke nødvendigvis enige om noe annet. Her kan det fort bli landsmøter som Frp’s «Dolkesjø-landsmøte» i 1994.

De andre partiene har fått panikk. Helgens fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet vedtok at partiet bør gå bort fra dagens system og finne andre prisinger for vei. Fremskrittspartiet har havnet i ordkrig med FNB, fordi anti-bompengeistene vil se på andre avgiftsøkninger, som for eksempel eiendomsskatt.

Nettopp Ap og Frp kan være de to partiene som har mest å tape dersom vi får et bompengevalg i 2019. For lenge har Ap neglisjert at bompengeordningene mangler den fordelingsprofilen partiet har bygd seg opp på. Særlig har dette opprørt urvelgere i tradisjonell industri, som har valgt Frp på grunn av dette. Men Frp er blitt administrator for ordningen og risikerer også mye.

Samtidig trenger vi beslutningsorganer som skaper forutsigbarhet gjennom å stå på sine tidligere vedtak. Bypakkene handler også om viktige kollektiv- og miljøtiltak og de handler om å endre inngrodde transportmønstre. Politikken har ikke vondt av et nytt parti. Det har virket vitaliserende i mange andre land de siste årene. Det kan være verre dersom etablerte partier ikke lenger stoler på sine egne vedtak.

