Tussete politikk

AFTENBLADET MENER: Truede små tusseflaggermus, bråkete basketspillere, politiske kuvendinger og betydelige mengder slukte kameler. Av og til blir lokalpolitikk ganske kokko.

De omstridte nye trærne i Bokkaskogen lever farlig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det gjelder et litt slitt og pjuskete område i Bokkaskogen, langs turområdet Mosvannet. Som ikke bare er turområde, men også viktig for biologisk mangfold, særlig for vannfugler – åpenbart for alle som går der – og for flaggermus. Ikke minst for den kanskje minste blant de minste, den truede tusseflaggermusen, eller pipistrellus pipistrellus, som den like hjertevarmende heter på latin.

Naturmangfoldet skal vi ikke tulle med, bare så det er sagt. Ingen mennesker har i sin levetid klart å trenge vekk så mange dyre- og plantearter som vi har. Det er tankeløst og ganske skamløst. Vi vet neimen ikke hva vi gjør.

Det er det, akkurat i denne saken, en del ting som tyder på at politikerne i Stavanger heller ikke helt har visst.

Vi tror vel kanskje dette begynte høsten 2019. La oss nå ta det som et utgangspunkt, i alle fall. Da fikk Folkets parti, som før var partiet mot mer bompenger, inn i handlingsplanen i Stavanger kommune at hele dette nokså slitte og pjuskete område i Bokkaskogen skulle tilbakeføres som idrettsområde. Etter at Ryfastfolkene hadde røsket med seg 400 trær i turområdet, og gått videre.

Det har før vært både tennisbane og sandvolleyballbane her. Og de har kanskje mye fint både på Eiganes og Våland, men de har ikke særlig med områder hvor hvem som helst kan komme for å dryle en ball når de selv vil. Det er også nødvendig. Selv om vi ikke vet hva det heter på latin.

Så, i august 2020, vedtok utvalget som driver med slike saker, at asfalten her skulle brytes opp, og 29 trær plantes. Som sagt, langt senere gjort. I november i fjor skjedde det, til en pris av 550.000 kroner. I februar i år oppdaget Frode Myrhol i Folkets parti dette, og påpekte sjokkert at her skal det ikke være trær, det skal være basketballbane og idrett og slikt.

Etter en del fram og tilbake gikk de andre politikerne i formannskapet med på det. Fjern trærne, var beskjeden til kommunedirektøren. Han, på sin side, kom tilbake med informasjon om truede flaggermusarter, blant dem de tussete pipistrallus’ene, og at området er vernet for å ta vare på naturmangfoldet. La trærne stå, var innstillingen. Trærne har også sykdom, viste det seg, og kan ikke plantes om igjen et annet sted.

Men nei, politikerne i Ap og MDG svelget kameler, og sørget for flertall for at trærne skal bort. Det krever en reguleringsendring, og før basketballbanen kan komme på plass, skal naboene lyttes til. Blant politikerne ble det også nevnt at basketballspilling i nabolaget kan være ren psykisk terror.

Sluttsummen for planting og fjerning av trær og dekke, kommer på rett under en million.

Det virker ganske kokko, for å holde oss i naturmangfoldet. La trærne stå, gjør tusseflaggermusen tryggere, når gjort først er gjort. Bruk fjerne-pengene til å finne mer plass for basketballspillende unger og dryling av ball et annet sted i samme nabolag. For begge deler trengs.