Den umistelige matjorda

AFTENBLADET MENER: Matfylket Rogaland bør ha en soleklar ambisjon. Nemlig å gå fra verst til best på jordvern.

Plakat ved Melshei i Sandnes kommune i 2018. Aftenbladet mener at målet må være å ikke bygge ned mer matjord i det hele tatt.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det kom neppe som en sjokk på de mange som har engasjert seg i kampen for å bevare mest mulig matjord i regionen, men det er viktig å få det dokumentert:

En sammenstilling gjort av statsforvalteren i Rogaland for Aftenbladet viser at 40.000 dekar jordbruksjord, eller et areal tilsvarende rundt 6000 fotballbaner, er «omdisponert» i løpet av de siste 30 årene.

Det er et enormt areal, i det som er den viktigste jordbruksregionen i Norge. Det sier seg selv at nedbyggingen av matjord ikke kan fortsette. Men det viser seg, igjen og igjen, at selv om det finnes både nasjonale føringer og lokale ambisjoner, finner politikerne i den enkelte kommunen alltid grunner til å gjøre unntak.

På den måten, i sak etter sak, unntak etter unntak, bygges matjord likevel ned.

I vår kom det en «marsjordre» fra landbruksminister Sandra Borch og kommunalminister Bjørn Arild Gram, der regjeringen ber om at kommunene vurderer om arealer som er omdisponert tilbakeføres til landbruksformål.

I vår region er om lag 23.000 dekar jordbruksjord avsatt til «omdisponering». Av dette var drøyt 10.000 dekar i 2018 allerede omfattet av vedtatte reguleringsplaner, noe som betyr at det kan være vanskelig å få vedtakene omgjort. Men umulig er det ikke.

Bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar, bør strekke seg langt for å ta i mot tilbud om alternative arealer, dersom de i dag sitter på reguleringsplaner som vil innebære at enda mer matjord vil gå tapt.

Hendelsene i verden rundt oss, med tap av avlinger på grunn av klimaendringer, med sterkt økende matvarepriser og med økt global konkurranse om matvarer, bør gjøre det innlysende at Norge, hvor bare rundt 3 prosent av landarealet er egnet for matproduksjon, ikke har mer matjord å ofre.

I Stavanger er det i dag 1100 dekar dyrket mark som er avsatt til andre formål, men som det ikke finnes reguleringsplan for. Et forslag som er sendt på høring tar sikt på å tilbakeføre over halvparten av dette arealet til jordbruk.

Lykkes dette, mener fungerende ordfører Dagny Hausken Sunnanå (Sp), bør Stavanger kommune være kvalifisert til den nasjonale jordvernprisen for 2022.

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes peker på sin side på at 400 dekar jord ved Vatnekrossen skal vernes.

Dette er steg i rett retning. Men i et land der 97 prosent av arealet er uegnet for matproduksjon bør det egentlig ikke være nødvendig å bygge ned matjord i det hele tatt.

Les også Sjå kart: Dette er matjorda som kan ryka