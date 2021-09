Dette har vært en god valgkamp

AFTENBLADET MENER: Stortingsvalgkampen har vært en av de beste vi har hatt på lenge. Den har fått fram skillelinjer og motsetninger, men også vist fram det beste av Norge.

Tre av mange dyktige politikere på Aftenbladets debatt på oljemuseet sist tirsdag: Hadia Tajik (Ap), Iselin Nybø (V) og Terje Halleland (Frp) grilles av Aftenbladets Finn E. Våga (med ryggen til).

Det skal politikerne ha sin del av æren for. Over hele linjen, både på nasjonalt nivå og i vårt eget valgdistrikt, har kandidatene budt på seg selv, vært rause med hverandre, stilt opp overfor velgerne og vært svært godt forberedt.

Det har vært kastet en del terninger på debattene og skalaen er brukt flittig, men at enkeltdebatter har vinnere og tapere betyr ikke at det har vært så enorme forskjeller mellom politikerne, hvis vi ser valgkampen under ett.

Hovedpoengene med valg og valgkamp er jo at folket skal få bestemme hvilken retning landet skal gå i og hvem de tror er best egnet til å levere på dette. Derfor må skillelinjer og motsetninger fram. Politikerne skal være både tydelige og harde med hverandre. Det har de klart, uten at de har vært stygge med hverandre.

Vi har altså hatt en hard valgkamp, men kompetanse og kunnskap har trumfet hets og ufinheter. Vi har politikere som kan være uenige om politikken, men snakke fint til hverandre på bakrommet og vi har politikere som har lagt snobberiet igjen hjemme. Ingen har vært for store for å gå på husbesøk, stå på stand eller være med på en debatt litt utenfor allfarvei.

Joda, de har selvsagt hoppet når de store fjernsynskanalene har sagt hopp, men det har stort sett ikke betydd at de har sagt nei til mindre spektakulære opptredener.

Dette er ikke risikofritt. Også i Norge er samfunnstopper eksponert for folk og grupper som vil bruke uakseptable metoder for å imøtegå en politikk de ikke liker. Derfor gjøres det kontinuerlige risikovurderinger både i partiene og hos politiet. De må gjøre vurderinger om hvordan de kan balansere hensynet til sikkerheten med hensynet til nærhet til velgerne.

Dette, kombinert med smitteverntiltakene, kunne ført til en valgkamp med større avstand mellom velgere og politikere enn noensinne. Heldigvis ble det ikke sånn. Og heldigvis har sikkerhetstiltakene vært mulig å gjennomføre på en diskret måte.

Det er også fortsatt sånn at de aller fleste politikerne kan komme og gå som de vil, uten å bli fraktet i pansrede biler og med et kobbel av bevæpnede vakter rundt seg.

Hvis den vellykkede og gode valgkampen også fører til en vellykket valggjennomføring og en stemmetelling uten for mye kluss, så har vi en valgvinner som ikke er et parti. Det bør være en inspirasjon for de konstellasjonene som skal fordele makt og verv den neste måneden.