Bidens helomvending

AFTENBLADET MENER: USAs president Joe Biden tok med en knyttnevehilsen Saudi-Arabia inn i varmen igjen etter drapet på Jamal Khashoggi.

USAs president Joe Biden møtte Saudi-Arabias kontroversielle kronprins Mohammed bin Salman med en knyttnevehilsen.

For bare tre år siden, under valgkampen i USA, sa USAs president Joe Biden at «saudierne må behandles som den paria de er».

Da var USA, som resten av verden, opprørt over drapet i 2018 på Washington Post-spaltisten Jamal Khashoggi. Det bestialske drapet ble utført av saudiarabiske agenter.

Den omstridte kronprinsen og de facto lederen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman (MBS), nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Men amerikansk etterretning konkluderte med at han hadde autorisert det.

Etter drapet på Khashoggi var vestlige ledere raskt ute med å fordømme det som hadde skjedd. Da den saudiarabiske kronprinsen troppet opp på internasjonale toppmøter unngikk vestlige ledere å bli avbildet sammen med ham.

Men da Biden møtte bin Salman i Saudi-Arabia fredag, var tonen en annen. Biden ga nå kronprinsen en vennlig knyttnevehilsen.

Biden fortalte etter møtet med bin Salman at han tok opp menneskerettigheter og drapet på Khashoggi med den saudiarabiske kronprinsen. Men det var helt klart at det ikke var derfor han hadde tatt turen til Jedda.

«Grunnen til at jeg drar til Saudi-Arabia er for å promotere USAs interesser,» sa president Joe Biden før han reiste til ørkenlandet.

For Saudi-Arabia er verdens største oljeprodusent, og Bidens reise var et forsøk på å gjenopprette forholdet til landet etter at oljeprisene har steget kraftig etter at Russland invaderte Ukraina i februar. USA vil at Saudi-Arabia skal øke oljeproduksjonen for å holde prisene nede.

Biden prøver også å få Saudi-Arabia med på en allianse mellom USA, Israel og arabiske land. Hensikten er å demme opp for Irans makt i Midtøsten.

Khashoggis forlovede Hatice Cengiz la ut bildet av Bidens knyttnevehilsen med bin Salman på Khashoggis Twitter-konto, sammen med en melding til den amerikanske presidenten: «Er dette den ansvarlighetsgjørelsen du lovet for drapet på meg? Blodet fra MBSs neste offer er på dine hender.»

Biden selv mente bildet av ham og bin Salman som hilste etter at han kom ut av limousinen ikke har noen betydning. Men for Saudi-Arabia var både møtet og den vennlige hilsenen svært viktig.

De ville at resten av Midtøsten og det internasjonale samfunnet skulle se at de er tatt inn i varmen igjen av verdens mektigste mann. Og Biden leverte.

Hva som ble diskutert under møtet om drapet på Khashoggi og menneskerettigheter kommer nå i andre rekke.