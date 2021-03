Håp i en krisepakke

AFTENBLADET MENER: Joe Bidens krisepakke gir håp om en bedring i økonomien, ikke bare i USA.

President Joe Biden signerte fredag USAs nye redningspakke. Her sammen med visepresident Kamala Harris. Foto: TOM BRENNER / X06967

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Syv uker etter at Joe Biden tok over som president i USA, har han fått gjennomslag for en enorm krisepakke.

Hele 1,9 billioner dollar er prislappen på pakken, som ble stemt gjennom i Representantenes hus forrige uke med et flertall på 220 stemmer mot 211. Så og si alle representantene fulgte sine partilinjer. Den eneste som tok dissens var demokraten Jared Golden fra Maine. Republikanerne mente at pakken var full av politikk fra den liberale fløyen i det demokratiske partiet, og stemte mot.

Pakken ble signert fredag, bare to dager før den føderale dagpengeordningen utløp.

Les også Før Europa stengte ned

Les også «Firerbanden» med Biden i spissen enige om storsatsing på vaksineproduksjon

Direkte utbetalinger

Krisepakken består av flere deler. Den ene er 400 milliarder dollar som skal gå til direkte utbetalinger på 1400 dollar til alle amerikanere. Denne typen universelle ordninger har støtte hos mange av demokratene.

350 milliarder dollar skal hjelpe de myndighetene på statsnivå og lokalt som har blitt hardest rammet av pandemien. I tillegg skal krisepakken hjelpe til med støtte til vaksinedistribusjon, skoler, bostøtte og mathjelp, samt utløse skattefradrag for fattige familier.

USA er et av landene som er hardest rammet av pandemien. Ikke bare har nesten 550.000 amerikanener dødd som følge av Covid-19, arbeidsledigheten i landet har også økt betydelig. De siste arbeidsledighetstallene viste at mer enn 10 millioner mennesker i landet nå står helt uten jobb.

Med den siste krisepakken er USA også helt på topp i økonomiske hjelpepakker. Beregninger viser at USA nå bruker mer enn 27 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på dette.

Les også Kan halvere barnefattigdommen i USA

Les også Biden: – Folk får en reell sjanse

Keyniansk snuoperasjon

Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne sammenlignbare hjelpetiltak i den amerikanske økonomien. I 1932 innførte den demokratiske presidenten Franklin D. Roosevelt en ekspansiv keyniansk snuoperasjon - New deal - for å redde økonomien etter depresjonen.

At Biden fikk hjelpepakken gjennom, viser at demokratene er lojale til partiet og partilinjene, noe som kan bane vei for en mer stabil politikk i USA i tiden framover.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) oppgraderte sine utsikter for USAs økonomiske vekst i forrige uke, fra 3,2 prosent i år til 6,5 prosent, nettopp på bakgrunn av krisepakken og USAs vaksineambisjoner. Det gir håp om lysere utsikter, ikke bare i USA men også i resten av verden.

Selv om det er skyhøye summer som skal til for å hjelpe USA ut av koronakrisen, kan det være vel anvendte penger, både på det økonomiske og politiske planet.