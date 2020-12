Koronakommisjonens jobb å evaluere

AFTENBLADET MENER: Det er ikke oppsiktsvekkende at lobbyister og bransjeorganisasjoner jobber for å fremme sine interesser, men regjeringen burde gitt helsemyndighetene mer tid.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen og statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet jobbet i kulissene da da regjeringen ga karantenefritak til titusener av arbeidsinnvandrere (bildet er tatt før koronapandemien). Foto: Vidar Ruud

Leder

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Denne uken skrev Aftenposten en sak om det som skjedde i juni, da regjeringen ga karantenefritak til titusener av arbeidsinnvandrere.

Avisen har søkt innsyn, og fått innsyn, i SMS-er mellom Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen og Knut E. Sunde i Norsk Industri. Og i andre saksdokumenter og e-poster.

En av grunnene til at Norge trengte flere utenlandske arbeidere, var oljeforliket i Stortinget. Dette sikret at prosjekter kunne settes i gang, og førte til en oppsving i aktiviteten.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri presset på for at regjeringen skulle åpne opp for at de som kom for å jobbe i industrien kunne slippe å sitte i karantene. Organisasjonen utarbeidet selv en smittevernveileder.

Les også Derfor må vi redde reiselivet i Rogaland

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet advarte regjeringen om at risikoen for importsmitte var «særlig stor», ifølge dokumentene Aftenposten har fått tilgang til. Helsemyndighetene fikk likevel beskjed om å «hasteinnføre» et testregime for utenlandske arbeidere som skulle erstatte hele eller deler av innreisekarantenen,

Siden beslutningen om å åpne for arbeidsinnvandring uten karantene har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt. Mer enn 100 kommuner har fått smittetilfeller fra Polen. 38 prosent av de 40 største utbrudd etter importsmitte startet med gjestearbeidere, ifølge Aftenposten.

Sp og Rødt mener Stortingets kontrollkomité må se nærmere på karanteneunntaket. De får støtte fra SV og MDG. Ap først vil ha svar på en rekke spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet før de bestemmer seg.

Les også Krisehåndtereren

Opposisjonen mener det er «alvorlig at regjeringen lar lobbyister diktere karanteneregler».

Men det er ikke oppsiktsvekkende at lobbyorganisasjoner eller bransjeorganisasjoner prøver å få gjennomslag for deres ønsker. Det så vi også for eksempel i tilfellet med Hurtigruten. Det er slik alle organisasjoner, inkludert LO, jobber opp mot myndighetene.

Og det Sp og Ap også må huske på, er at det var de som presset på for at oljepakken ble betydelig større enn det regjeringen foreslo. Noe som førte til økt aktivitet og større behov for utenlandsk arbeidskraft.

Det som derimot er oppsiktsvekkende er at helsemyndighetene fikk en svært kort tidsfrist på noe som kunne trengt en lengre faglig vurdering.

Aftenpostens sak viser også hvor viktig pressens oppgave er i å belyse hvordan myndighetene jobber. Det skaper en åpen debatt om de ulike tiltakene og håndteringen av pandemien. Så må det bli koronakommisjonens oppgave å evaluere regjeringens håndtering også i denne saken.

Les også Språkrådet har valgt «koronaen» som årets ord