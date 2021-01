Putin må løslate Navalnyj

AFTENBLADET MENER: Opposisjonspolitikeren Aleksei Navalnyjs arrestasjon eksponerer Russland for det regimet landet er. Det var en modig avgjørelse å reise tilbake.

Aleksei Navalnyj og hans kone Yuliastand ankom Moskva søndag kveld. Navalnyj ble arrestert i passkontrollen. Foto: Mstyslav Chernov / AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den russiske opposisjonspolitikeren har fått behandling i Tyskland etter at han i august ble forgiftet av det han mener er den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Ifølge Navalnyj er det Vladimir Putin som står bak drapsforsøket, noe presidenten har avvist.

Flyet fra Berlin skulle egentlig lande på Moskvas Vnukovo-flyplass, men ble i siste liten omdirigert til hovedstadens Sjeremetjevo-flyplass.

Da Navalnyj søndag ankom Moskva stod politiet, som varslet, klare til å arrestere ham. Flere av hans støttespillere og journalister, som møtte opp på Vnukovo-flyplassen, ble også pågrepet.

Vladimir Putins pressesjef avviste at han visste noe om det som skjedde søndag kveld.

Les også Navalnyj arrestert ved landing i Moskva

«Samvittighetsfange»

Bakgrunnen for pågripelsen av Navalnyj er at han har en betinget dom på tre og et halvt år for bedrageri. Denne dommen mener han selv er en ren politisk dom. Dette har han også fått støtte for blant annet av Amnesty. I tillegg til den betingede dommen på tre og et halvt år, ble det i slutten av desember åpnet en ny bedragerisak mot Navalnyj.

Navalnyj selv mener russiske myndigheter prøver å sette ham i fengsel for at han ikke døde i august. Amnesty har allerede erklært ham som samvittighetsfange.

Arrestasjonen har blitt møtt med fordømmelse fra både USA og EU. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skrev på Utenriksdepartementets Twitter-konto søndag kveld at norske myndigheter holder russiske myndigheter ansvarlige for at hans rettigheter blir ivaretatt.

«Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent,» skrev Søreide.

Les også Mannen som ville vera konge

Modig

Navalnyj kunne ha valgt å bli i Tyskland eller søke politisk asyl i et annet land. I stedet valgte han å returnere til hjemlandet og eksponere Putin og hans regime for en hel verden. Det er en modig avgjørelse, og samtidig en svært viktig politisk handling.

Med dette setter han Putin i en svært vanskelig posisjon. Ifølge russiske kommentatorer kan han ikke bare la Navalnyj gå, for da kan han bli oppfattet som svak. Så langt har han nølt med å gi Navalnyj en like lang fengselsstraff som den tidligere oligarken og kritikeren Mikhail Khodorkovsky fikk på 2000-tallet.

Khodorkovskij ble løslatt rett før OL i Sotsji. Fra sin tid i eksil i Sveits har han fortsatt kritikken mot Putin, og har blitt omtalt som mannen som kan felle presidenten.

Det er en overhengende fare for at Putin med Navalnyjs arrest vil endre taktikk for å kvitte seg med sin politiske motstander for godt.

Derfor er det viktig at myndighetene i både Norge og andre land fortsetter å legge press på russiske myndigheter for at de skal frafalle alle anklager mot Navalnyj, sånn at han kan fortsette sitt legitime politiske arbeid.

Les også Khodorkovskij løslatt og på vei hjem