En god start

AFTENBLADET MENER: Godkjenningen av masterprogrammet i rettsvitenskap må legge grunnlaget for at Universitetet i Stavanger også skal få godkjent psykologi- og medisinstudier.

Denne uken fikk UiS godkjent masterprogram i rettsvitenskap.

Denne uken ble det klart at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har godkjent søknaden fra Handelshøgskolen ved UiS om å opprette et masterprogram i rettsvitenskap.

UiS tar sikte på at dette kan starte opp allerede til høsten.

Universitetet søkte om å få etablere denne utdanningen første gang i 2021, etter at regjeringen reviderte den såkalte gradsforskriften som åpnet for at flere universiteter enn Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Tromsø (UiT) kunne få akkreditering for å tilby den femårige juristutdanningen.

Sommeren 2022 fikk UiS avslag på søknaden. En av grunnene var kravene til fagmiljøets størrelse og kvalifikasjoner. I løpet av høsten har fagmiljøet blitt styrket med to nye professorer i rettsvitenskap, ifølge universitetet.

UiS tilbyr allerede bachelor i rettsvitenskap og master i forretningsjuss. Godkjenningen denne uken betyr at det nå kan tilbys en fullverdig jussutdanning.

Profesjonsutdanningene for å bli jurist, klinisk psykolog og lege er blant landets mest populære studier. Universitetet i Stavanger har til nå ikke kunnet tilby noen av dem.

Et annet studium med mange flere søkere enn det er studieplasser, er legeutdanningen. UiS har i årevis prøvd å få grønt lys for å tilby et fullverdig medisinstudium i Stavanger, men uten hell.

Dette har blitt en het politisk potet, spesielt etter at høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) i mai i fjor lukket døren for legeutdanning på Ullandhaug. Dermed ble utdanningsmonopolet til universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø videreført.

UiS mener at denne beslutningen er tatt på bakgrunn av en mangelfull utredning. Det har dessuten gått mye politikk i denne saken, og spesielt har presset fra sentrale politikere, for eksempel i Senterpartiet, sørget for å sette en stopper for medisinutdanning i Stavanger. Dette har vært lite pent å være vitne til, og vi oppfordrer til å fortsette kampen.

Det er svært positivt at det nå kommer en masterutdanning i rettsvitenskap til Stavanger. Men vi mener at det også er grunnlag for å åpne for at UiS skal utdanne psykologer og leger – som det er kritisk mangel på i Norge.

Dette er utdanninger som er av nasjonal og samfunnsmessig interesse. Derfor mener vi godkjenningen av mastergraden i rettsvitenskap bare må bli en god begynnelse.