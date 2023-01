Putins våpenhvile

AFTENBLADET MENER: Tiden er ikke inne for våpenhvile i Ukraina. Vi må opprettholde og styrke støtten til ukrainerne. En diplomatisk løsning skal ikke dikteres fra Moskva.

Patriark Kirill spøker i kulissene, når Vladimir Putin erklærer våpenhvile i forbindelse med den russiskortodokse julen fredag og lørdag.

Leder

Det er tid for russiskortodoks jul. I den forbindelse ga Russlands president Vladimir Putin torsdag ordre om våpenhvile i halvannet døgn fra fredag formiddag. Det er en ensidig våpenhvile. Ukrainerne legger ikke ned våpnene.

Hensikten er tredelt. Våpenhvilen er et forsøk på å sende et politisk signal om at russerne vil ha fred. Om at det er ukrainerne som vil slåss. Det er selvfølgelig bare et propaganda-utspill.

Det kulturelle og religiøse aspektet ved våpenhvilen, skal sende et signal om at russerne er gudfryktige kristne som respekterer den religiøse høytiden. Her spøker lederen av den russisk-ortodokse kirken, patriark Kirill, i kulissene. Det spørs om han har noen reell innflytelse.

Patriarken er blitt en slags geistlig seremonimester. Han bidrar til å understreke Putins narrativ om at russerne har den moralske og historiske retten på sin side i Ukraina-konflikten. Det blir sagt at initiativet til våpenhvilen kommer fra patriarken, men Kirill har ikke makt til å initiere noe slikt. I realiteten holder Putin kirken som gissel.

En våpenhvile kan dessuten ha en militær oppside for Russland. Den byr på muligheter til å omrokkere mannskaper og utstyr, samtidig som det åpner for å kjøre ut forsyninger til de stridende. Dette er ukrainernes argument mot å være med på en våpenhvile.

For ukrainerne vil en våpenhvile nå, bety at de må stanse den militære offensiven i den okkuperte Donbas-regionen. Der er Putins invasjonshær under kraftig press. Om russerne kan trekke ut slitne soldater og erstatte dem med friske tropper med nytt utstyr og mer ammunisjon, kan det ødelegge det ukrainske forsvarets momentum.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs svar til Putin er tydelig. Han har gitt beskjed om at Ukraina er med på en våpenhvile, og på forhandlinger, den dagen alle russiske tropper er trukket ut av landet.

Angrepet på Ukraina er folkerettsstridig og må stanses. For øyeblikket er det vanskelig å se en diplomatisk løsning på krigen. Vi har fått en utmattelseskrig som ikke kan ende på annen måte, enn at den russiske invasjonshæren trekker seg ut. Derfor er det viktig å opprettholde og styrke den vestlige støtten til Ukraina.

Målet må være å få despoten i Kreml til å innse at krigen ikke kan vinnes. Derfor har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg rett, når han kaller den militære støtten til Ukraina «våpen for fred».

Krigen må få en fredelig, diplomatisk løsning når tiden er inne. Og den må ikke dikteres fra Moskva.