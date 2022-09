Mer enn artige navn

AFTENBLADET MENER: Vi trenger bort andre arter i et tempo vi ikke har oversikt over. Derfor bør vi trø varsomt, særlig der truede arter lever.

To gamle almetrær ble flyttet da SR-Bank skulle bygge i Bjergsted. Butthårstjernemose levde på dem.

Det er ikke lenge siden vi skrev om tusseflaggermusene i Bokkaskogen, og alt de førte med seg. Tusseflaggermusen er sjelden. Da bør man trå varsomt der den holder til. Nå ble vi minnet om butthårstjernemosen. Da SR-Bank skulle i gang med å bygge nytt og flott i Bjergsted, måtte to gamle almetrær flyttes. Det vokste butthårstjernemose på dem. Sjeldent i Stavanger, enda sjeldnere i Norge. Bare i Trondheim og Stavanger hadde man sett den. Nå, noen år senere, finnes den på flere trær i Stavanger.

Jo artigere navn en art har, og jo mindre og mer unnselig den synes, jo lettere er det å harselere over oppstyret når leveområdet deres blir truet av enda mer menneskelig aktivitet. Vi trenger vekk andre arter, og vi gjør det i et tempo som ingen generasjoner før oss har gjort det.

Ingen vet helt sikkert hvor mange arter som finnes på Jorden. Anslaget går fra fire millioner til så mye som 100 millioner. Mange arter vet vi ikke om, mange blir borte før vi registrerer at de fantes.

Det internasjonale naturpanelet anslo i en rapport i 2019 at en million arter er truet, gitt at fire millioner finnes. Og ifølge den globale rødlista er 32.000 arter utrydningstruet, av 120.000 registrerte. En av fire, altså, i begge disse anslagene.

At arter oppstår, formerer seg og forsvinner, er selvsagt naturens gang. Men ikke at de i stort monn trenges vekk av menneskelig aktivitet. Det mest oppsiktsvekkende er kanskje ikke et artig flaggermusnavn, eller at noen må ta kostnadene med å verne gamle trær med sjelden mose, men heller hvor stor plass vi med den største selvfølge gjør krav på. Det er ikke alltid naturgitt at vi trenger å bygge enda mer, enda større, og enda nyere.

Naturforvalter Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune har rett. Prosjekter til mange millioner må både tåle og ta høyde for kostnader ved å prøve å ta hensyn til naturen.

Selvsagt kan også forekomsten av en sjelden art letes etter med lupe, for å hindre uønskede endringer i eget nabolag, som når en enslig storspove ble brukt for alt den var verdt og vel så det for å hindre den mye omtalte turstien i Gauselvågen.

Det er forhåpentlig ganske enkelt å sjekke hva som er hva.

For at noe av vår vekst må stoppe opp litt, ta en pause, bøye litt unna eller finne en ny plass for hundre år gamle trær, er ikke dill. Det er bare et anstendig lite snev av å være føre var, og innse at vi ikke vet hva vi gjør når vi uhemmet trenger andre arter vekk.